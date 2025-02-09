Erkekler neden daha fazla cinayet işliyor?

Gençlerin, suç işlerken bazı sosyal medya figürlerinin etkisinde kaldığını belirten David Wilson, bu figürler arasında Andrew Tate'in de bulunduğunu söyledi. Kadınlar ve erkekler hakkındaki skandal görüşleriyle tanınan Tate, genç erkekler arasında bir idol olarak görülüyor.

38 yaşındaki Tate, Aralık 2021'de Romanya'da kadın ticareti ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmıştı ve dava süreci hâlâ devam ediyor. Çocuk ticareti suçlamalarıyla da karşı karşıya kalan Andrew Tate, bütün suçlamaları ısrarla reddediyor.