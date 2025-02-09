Erkekler neden daha fazla cinayet işliyor?

Birmingham Şehir Üniversitesi Kriminoloji Bölümü Emeritus Profesörü David Wilson, erkek katillerin daha çok yaşlı kadınları ve seks işçilerini hedef aldığını belirterek uyardı. Bazı sosyal medya figürlerinin de bu cinayetlerin işlenmesinde etkili olduğunu öne süren uzman isim, İngiltere'de birçok cinayetin, genellikle cuma ve cumartesi geceleri işlendiğini açıkladı.

Erkekler neden daha fazla cinayet işliyor? - 1

Cinayetlerin bir 'erkek meselesi' olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan 57 yaşındaki profesör, ''Bu kişiler, saygısızlığa uğradıklarını düşündüklerinde harekete geçiyorlar'' dedi.

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Erkekler neden daha fazla cinayet işliyor? - 2

Gençlerin, suç işlerken bazı sosyal medya figürlerinin etkisinde kaldığını belirten David Wilson, bu figürler arasında Andrew Tate'in de bulunduğunu söyledi. Kadınlar ve erkekler hakkındaki skandal görüşleriyle tanınan Tate, genç erkekler arasında bir idol olarak görülüyor.

38 yaşındaki Tate, Aralık 2021'de Romanya'da kadın ticareti ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmıştı ve dava süreci hâlâ devam ediyor. Çocuk ticareti suçlamalarıyla da karşı karşıya kalan Andrew Tate, bütün suçlamaları ısrarla reddediyor.

Erkekler neden daha fazla cinayet işliyor? - 3

Prof. Wilson, seri katillerin kurbanlarını genellikle olağanüstü bir güç ile öldürdüklerini ve kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermekten zevk aldıklarını belirtti. Uzman isim, seri katillerin çoğu zaman 60 yaş üstü kadınları ve seks işçilerini hedef aldığını söyledi.

Erkekler neden daha fazla cinayet işliyor? - 4

Toplum içinde yükselişe geçen homofobinin de bu tür cinayetlerin işlenmesinde etkili olduğunu belirten Wilson, 10'lu ve 20'li yaşlardaki birçok erkeğe sosyal ilişkilerinin gelişmesi adına çeşitli eğitimler verilmesi gerektiğini vurguladı.

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