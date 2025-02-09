Erkekler neden daha fazla cinayet işliyor?
Birmingham Şehir Üniversitesi Kriminoloji Bölümü Emeritus Profesörü David Wilson, erkek katillerin daha çok yaşlı kadınları ve seks işçilerini hedef aldığını belirterek uyardı. Bazı sosyal medya figürlerinin de bu cinayetlerin işlenmesinde etkili olduğunu öne süren uzman isim, İngiltere'de birçok cinayetin, genellikle cuma ve cumartesi geceleri işlendiğini açıkladı.
Cinayetlerin bir 'erkek meselesi' olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan 57 yaşındaki profesör, ''Bu kişiler, saygısızlığa uğradıklarını düşündüklerinde harekete geçiyorlar'' dedi.