"Erkeksi" olmanın anlamı: Boomer erkekler neden yaşlanmayı reddediyor?

Ortalama yaşam süresinin arttığı bir yüzyılın ardından, batıdaki insanlar 1900 yılına kıyasla ortalama 30 yıl daha uzun yaşıyor ve bunların yüzde 75'i 65’inci yaş günlerine ve ötesine ulaşıyor.

Baby boomer yani "Bebek patlaması” kuşağı ve çevresinde doğanlar için bu, potansiyellerle dolu ama aynı zamanda zorluklarla dolu, tarihin en uzun yaşlılık evresine girmek anlamına geliyor.

Kuşak, genellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan bebek patlamasını kapsayan 1946'dan 1964'e kadar doğan insanlardan oluşuyor.

Modern tıp daha uzun yaşamayı mümkün kıldı, ancak bu kuşağı bunun ne anlama geldiğini öngörmeye veya işlemeye hazırlamadı.