Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor

Bonhams müzayede evi tarafından ‘erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi’ olarak nitelenen silah ile ilgili yapılan açıklamada, Colt marka tek hareketli altıpatların iyi kondisyonda olduğu ve açık artırmada 2 milyon ila 3 milyon dolar (yaklaşık 17 ila 25,5 milyon TL) arası bir fiyata alıcı bulmasının beklendiği ifade edildi.