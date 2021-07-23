Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor

ntv.com.tr 23.07.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 11:15
ABD tarihindeki en ikonik kanun kaçaklarından biri olan Billy the Kid lakaplı Henry McCarty’nin hapishaneden kaçtıktan sonra Şerif Pat Garret tarafından bir çiftlikte vurulduğu silahın Bonhams müzayede evinde satışla çıkarılacağı belirtildi.
Bonhams müzayede evi tarafından ‘erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi’ olarak nitelenen silah ile ilgili yapılan açıklamada, Colt marka tek hareketli altıpatların iyi kondisyonda olduğu ve açık artırmada 2 milyon ila 3 milyon dolar (yaklaşık 17 ila 25,5 milyon TL) arası bir fiyata alıcı bulmasının beklendiği ifade edildi.
1880'lerde toplamda 8 kişiyi öldüren Billy the Kid lakaplı Henry McCarty, Arizona ve New Mexico eyaletlerinde işlediği suçlarda genç yaşında nam salmıştı.
McCarty, Şerif Pat Garret tarafından yakalanmış, mahkemede Lincoln County Şerifi William J. Brady ve polis memurlarından birini öldürdüğü gerekçesiyle idam cezası almıştı.
İdam cezasını beklediği sırada hapishaneden kaçan Billy the Kid, iki ay boyunca farklı yerlerde saklanmış, daha sonra Fort Sumner bölgesindeki bir çiftlikte kıstırılmıştı.
Yaşanan çatışmada Şerif Pat Garret tarafından vurulan Billy the Kid 21 yaşında hayatını kaybetmişti.
Tabanca, 50 yıldır Western tarihinde önemli yeri olan silahları ve eşyaları biriktiren Teksaslı Jim ve Theresa Earle çiftinin koleksiyonuna aitti. Jim Earle 2019'da hayatını kaybettiği için ailesi koleksiyonu açık artırmaya çıkardı.