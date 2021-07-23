Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor

Vahşi Batı'nın ünlü haydutlarından Billy the Kid'i öldüren silahın önümüzdeki ay müzayedeye çıkacağı açıklandı. Bonhams müzayede evinin "erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi" olarak nitelendirdiği Şerif Pat Garrett'in altıpatlar tabancasının müzayedede 2 milyon ila 3 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

ntv.com.tr 23.07.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 11:15

Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor - 1
19, yüzyılda Vahşi Batı'nın ünlü haydutlarından Billy the Kid'in öldürüldüğü altıpatlar silahın açık artırma yoluyla satışa çıkarılacağı açıklandı.
Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor - 2

ABD tarihindeki en ikonik kanun kaçaklarından biri olan Billy the Kid lakaplı Henry McCarty’nin hapishaneden kaçtıktan sonra Şerif Pat Garret tarafından bir çiftlikte vurulduğu silahın Bonhams müzayede evinde satışla çıkarılacağı belirtildi.

Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor - 3

Bonhams müzayede evi tarafından ‘erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi’ olarak nitelenen silah ile ilgili yapılan açıklamada, Colt marka tek hareketli altıpatların iyi kondisyonda olduğu ve açık artırmada 2 milyon ila 3 milyon dolar (yaklaşık 17 ila 25,5 milyon TL) arası bir fiyata alıcı bulmasının beklendiği ifade edildi.

Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor - 4

1880'lerde toplamda 8 kişiyi öldüren Billy the Kid lakaplı Henry McCarty, Arizona ve New Mexico eyaletlerinde işlediği suçlarda genç yaşında nam salmıştı.

McCarty, Şerif Pat Garret tarafından yakalanmış, mahkemede Lincoln County Şerifi William J. Brady ve polis memurlarından birini öldürdüğü gerekçesiyle idam cezası almıştı.

Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor - 5

İdam cezasını beklediği sırada hapishaneden kaçan Billy the Kid, iki ay boyunca farklı yerlerde saklanmış, daha sonra Fort Sumner bölgesindeki bir çiftlikte kıstırılmıştı.

Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor - 6

21 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaşanan çatışmada Şerif Pat Garret tarafından vurulan Billy the Kid 21 yaşında hayatını kaybetmişti.

Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor - 7

Tabanca, 50 yıldır Western tarihinde önemli yeri olan silahları ve eşyaları biriktiren Teksaslı Jim ve Theresa Earle çiftinin koleksiyonuna aitti. Jim Earle 2019'da hayatını kaybettiği için ailesi koleksiyonu açık artırmaya çıkardı.

Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi: Vahşi Batı'nın katili Billy the Kid'i öldüren silah açık artırmaya çıkıyor - 8

TÜFEĞİ DE SATIŞA ÇIKACAK

Silah ile birlikte müzayedede Billy the Kid'in hapishaneden kaçarken kullandığı çift namlulu pompalı tüfeğin de satışa çıkacağı aktarılırken, tüfeğin 200 bin ila 300 bin dolar (yaklaşık 1,7 ila 2,5 milyon TL) arasında bir fiyata alıcı bulmasının beklendiği belirtildi.

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