Erken ölüm riskini azaltacak 15 dakika kuralı: Kronik hastalıklarıda azaltıyor

30 milyondan fazla katılımcıyı kapsayan araştırma, haftada sadece 8,75 metabolik eşdeğer görev saati boyunca orta ila şiddetli fiziksel aktivitede bulunmanın ki bu 150 dakikaya eşdeğer (bu, bir hafta boyunca sadece bir saat oturarak yakacağınız enerjinin yaklaşık 8,75 katını yakmaya yetecek kadar egzersiz yaptığınız anlamına gelir) erken ölüm riskini %31 oranında azalttığını buldu. Bu, günlük 15 dakikalık bir rutinin hayat değiştiren sağlık yararları sağlayabileceği anlamına geliyor.



İşte bunu başarmanıza yardımcı olabilecek kolay ve etkili bir egzersiz.





