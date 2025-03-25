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Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor

ABD'li sağlık uzmanı, basit bir bir dakikalık testin, kişilerin yaşıtlarından daha erken öleceklerini ortaya çıkarabileceğini iddia etti. Bu test, vücudun birden fazla kas ve eklemini aynı anda kullanmasını gerektiriyor. Kavrama gücünün zayıflaması, kişinin hareket kabiliyetini ve bağımsızlığını kaybetme riskini artıran olumsuz kas kaybının bir göstergesi olabilir.

Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor - 1

Kavrama testi, bir kişinin bir nesneyi ne kadar kuvvetle sıkabileceğini ölçen basit bir değerlendirme olarak uzun zamandır fiziksel sağlık durumu hakkında bilgi vermektedir. Son araştırmalar, güçlü kavrama gücünün kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, artrit ve bazı kanser türleri gibi pek çok hastalıkla ölüm riskini azalttığını ortaya koyuyor.


DÜNYA HABERLERİ

Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor - 2

Bu test, vücudun birden fazla kas ve eklemini aynı anda kullanmasını gerektiriyor. Kavrama gücünün zayıflaması, kişinin hareket kabiliyetini ve bağımsızlığını kaybetme riskini artıran olumsuz kas kaybının bir göstergesi olabilir.


Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor - 3

ABD'li beslenme uzmanı Ed Jones, kavrama gücünün bir kişinin genel sağlık durumu hakkında önemli bir ipucu verdiğini vurguluyor. Nutrition World Podcast’te konuşan Jones, “Ağırlığınızın üçte biri kadar bir dambılı bir dakika boyunca kaldıramazsanız, daha güçlü olsanız bile erken ölebilirsiniz” dedi. Ayrıca, kavrama gücünün kolesterol seviyesi gibi diğer sağlık belirteçlerinden daha güvenilir bir uzun ömür göstergesi olduğunu belirtti.


Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor - 4

Jones, “Daha güçlü ve dayanıklı bir vücut, daha yavaş yaşlanır ve daha az hastalanır” diyerek vücut sağlığını önemseyenler için kuvvetli bir kavramanın uzun ömürle doğrudan bağlantılı olduğunu savundu.

Ancak, Jones’un önerdiği gibi ağırlıkları kaldırmak sırt yaralanmalarına yol açabilir. Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE) de, erkeklerin kaldırabileceği maksimum güvenli ağırlığın 25 kg, kadınların ise 15 kg ile sınırlı olması gerektiğini belirtiyor.

Kavrama gücünü ölçmek için başka bir yöntemse barfiks çubuğuna asılmak. Erkekler için 60 saniye, kadınlar için ise 30 saniye asılı kalmak makul bir hedef olarak öneriliyor. 2018’de BMJ’de yayınlanan bir araştırma, sadece 30 saniye asılı kalabilen erkekler ve 15 saniye asılı kalabilen kadınların erken ölüm riskinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.


Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor - 5

KAVRAMA GÜCÜ VE ERKEN ÖLÜM RİSKİ

Kavrama gücü, doktorlar tarafından kalp damar hastalıkları ve bunama gibi sağlık sorunları taşıyan kişileri erken dönemde belirlemek için kullanılıyor. 2016 yılında yapılan bir araştırma, kavrama gücü zayıf olan kişilerin 17 yıl sonunda erken ölüm riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu. The Lancet dergisinde 2015 yılında yayınlanan bir başka araştırma ise zayıf kavrama gücünün, yüksek tansiyon gibi diğer sağlık sorunlarından daha güvenilir bir erken ölüm göstergesi olduğunu açıkladı. Ayrıca, Strength and Conditioning Dergisi’nde geçen yıl yayımlanan bir araştırma, kas gücü düşük olanların erken ölüm riskinin yüzde 150 daha fazla olduğunu ortaya koydu.


Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor - 6

KAS GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN EGZERSİZ ÖNERİLERİ

Eğer bir dakika boyunca ağırlığı tutamıyorsanız, uzmanlar ellerinizin ve kollarınızın gücünü artırmaya yönelik egzersizler yapmanızı öneriyor. Ayrıca, kavrama gücünü artırmaya yönelik birçok araç da mevcut ve uzmanlar bu araçların günde sadece bir dakika kullanılması gerektiğini belirtiyor.


Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor - 7

DENGE TESTİ 

Evde yapılabilecek bir diğer önemli sağlık testi ise denge testi. Araştırmalar, tek ayak üzerinde 10 saniyeden fazla duramayan kişilerin 10 yıl içinde ölme riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. NHS bilim insanları, denge süresinin yaşa göre değişmesi gerektiğini savunuyor. 18-39 yaş arasındaki kişilerin 40 saniye tek ayak üzerinde durması gerektiğini belirten uzmanlar, 70-79 yaş grubundakilerin bu süreyi 18-19 saniyeye kadar indirmeleri gerektiğini söylüyor.

Bu testin önemli olmasının nedeni, tek ayak üzerinde durmanın hem beynin hem de vücudun birçok farklı bölümünü aynı anda kullanmasını gerektirmesidir. Bu tür egzersizler, vücudun güç ve dengesini test eder, kişi ne kadar zayıfsa bu iki özellik o kadar kaybolur ve düşme riski artar.

NHS testine göre, 18-39 yaş arasındaki bireylerin 43 saniye, 40-49 yaş arasındakilerin 40 saniye ve 50-59 yaş grubundakilerin ise 37 saniye tek ayak üzerinde durması gerekiyor. 70 yaş ve üzeri için ise bu süre yalnızca 5 saniye civarına düşüyor.

Sağlıklı bir yaşam için kavrama gücünü ve dengeyi artırmaya yönelik düzenli egzersizler yapmak, yaşam kalitesini ve ömrü uzatmaya yardımcı olabilir.

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