Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor

DENGE TESTİ

Evde yapılabilecek bir diğer önemli sağlık testi ise denge testi. Araştırmalar, tek ayak üzerinde 10 saniyeden fazla duramayan kişilerin 10 yıl içinde ölme riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. NHS bilim insanları, denge süresinin yaşa göre değişmesi gerektiğini savunuyor. 18-39 yaş arasındaki kişilerin 40 saniye tek ayak üzerinde durması gerektiğini belirten uzmanlar, 70-79 yaş grubundakilerin bu süreyi 18-19 saniyeye kadar indirmeleri gerektiğini söylüyor.



Bu testin önemli olmasının nedeni, tek ayak üzerinde durmanın hem beynin hem de vücudun birçok farklı bölümünü aynı anda kullanmasını gerektirmesidir. Bu tür egzersizler, vücudun güç ve dengesini test eder, kişi ne kadar zayıfsa bu iki özellik o kadar kaybolur ve düşme riski artar.



NHS testine göre, 18-39 yaş arasındaki bireylerin 43 saniye, 40-49 yaş arasındakilerin 40 saniye ve 50-59 yaş grubundakilerin ise 37 saniye tek ayak üzerinde durması gerekiyor. 70 yaş ve üzeri için ise bu süre yalnızca 5 saniye civarına düşüyor.



Sağlıklı bir yaşam için kavrama gücünü ve dengeyi artırmaya yönelik düzenli egzersizler yapmak, yaşam kalitesini ve ömrü uzatmaya yardımcı olabilir.