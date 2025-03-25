Erken ölüm riskiniz var mı? 1 dakikalık test ortaya çıkarıyor
ABD'li sağlık uzmanı, basit bir bir dakikalık testin, kişilerin yaşıtlarından daha erken öleceklerini ortaya çıkarabileceğini iddia etti. Bu test, vücudun birden fazla kas ve eklemini aynı anda kullanmasını gerektiriyor. Kavrama gücünün zayıflaması, kişinin hareket kabiliyetini ve bağımsızlığını kaybetme riskini artıran olumsuz kas kaybının bir göstergesi olabilir.
Kavrama testi, bir kişinin bir nesneyi ne kadar kuvvetle sıkabileceğini ölçen basit bir değerlendirme olarak uzun zamandır fiziksel sağlık durumu hakkında bilgi vermektedir. Son araştırmalar, güçlü kavrama gücünün kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, artrit ve bazı kanser türleri gibi pek çok hastalıkla ölüm riskini azalttığını ortaya koyuyor.