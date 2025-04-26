Erken yaşta demansın habercisi olabilir: Gözlerde ortaya çıkan işaret

Araştırmada ayrıca, gözdeki atardamarların daralması ve toplardamarların genişlemesi gibi damar yapısındaki değişikliklerin, sadece görme kaybına değil, aynı zamanda bir gözde ağrı ve basınca da neden olabileceği belirtildi. Bu belirtiler aynı zamanda demans riskinin arttığını da gösterebiliyor.



Çalışmanın baş yazarı Psikoloji Araştırmacısı Dr. Ashleigh Barrett-Young, gözdeki bu değişimlerin hem göze hem de beyne yeterince kan gitmediğini gösterebileceğini, bunun da hafıza kaybıyla ilerleyen hastalıklara zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Barrett-Young, kapsamlı göz muayenelerinin erken teşhis açısından önemli bir araç olabileceğine dikkat çekti.





