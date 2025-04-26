Erken yaşta demansın habercisi olabilir: Gözlerde ortaya çıkan işaret
Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma, bulanık görme ve görme lekeleri gibi göz problemlerinin, erken yaşta bunama riskine işaret edebileceğini ortaya koydu.
Otago Üniversitesi’nden bilim insanları, gözün arkasındaki ışığa duyarlı doku olan retinanın incelmesinin, demansın 40’lı veya 50’li yaşlarda ortaya çıkma olasılığını artırabileceğini belirledi. “Retina incelmesi” olarak bilinen bu durumun, görme kalitesinde bozulma ve renk algısında değişiklik gibi belirtilerle kendini gösterdiği bildirildi.