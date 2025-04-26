Erken yaşta demansın habercisi olabilir: Gözlerde ortaya çıkan işaret

Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma, bulanık görme ve görme lekeleri gibi göz problemlerinin, erken yaşta bunama riskine işaret edebileceğini ortaya koydu.

Erken yaşta demansın habercisi olabilir: Gözlerde ortaya çıkan işaret - 1

Otago Üniversitesi’nden bilim insanları, gözün arkasındaki ışığa duyarlı doku olan retinanın incelmesinin, demansın 40’lı veya 50’li yaşlarda ortaya çıkma olasılığını artırabileceğini belirledi. “Retina incelmesi” olarak bilinen bu durumun, görme kalitesinde bozulma ve renk algısında değişiklik gibi belirtilerle kendini gösterdiği bildirildi.


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Erken yaşta demansın habercisi olabilir: Gözlerde ortaya çıkan işaret - 2

Araştırmada ayrıca, gözdeki atardamarların daralması ve toplardamarların genişlemesi gibi damar yapısındaki değişikliklerin, sadece görme kaybına değil, aynı zamanda bir gözde ağrı ve basınca da neden olabileceği belirtildi. Bu belirtiler aynı zamanda demans riskinin arttığını da gösterebiliyor.

Çalışmanın baş yazarı Psikoloji Araştırmacısı Dr. Ashleigh Barrett-Young, gözdeki bu değişimlerin hem göze hem de beyne yeterince kan gitmediğini gösterebileceğini, bunun da hafıza kaybıyla ilerleyen hastalıklara zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Barrett-Young, kapsamlı göz muayenelerinin erken teşhis açısından önemli bir araç olabileceğine dikkat çekti.


Erken yaşta demansın habercisi olabilir: Gözlerde ortaya çıkan işaret - 3

Demans tedavilerinin semptomları hafifletebildiği ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabildiği göz önüne alındığında, erken teşhis kritik önem taşıyor.

Uzmanlar, bu kapsamda Dunedin Çok Disiplinli Sağlık ve Kalkınma Çalışması verilerini inceledi. Ortalama yaşı 45 olan 900 kişinin doğumdan itibaren 45 yaşına kadar toplanan sağlık verileri, retinal fotoğraflar ve bilişsel testlerle analiz edildi. Değerlendirmeler, çocukluktan başlayarak farklı yaşlarda düzenli olarak yapıldı.

Sonuçlar, retinanın inceldiği ve göz damar sağlığının bozulduğu bireylerde, 45 yaşına gelindiğinde bilişsel gerileme belirtilerinin daha sık görüldüğünü ortaya koydu. Bu belirtiler, genellikle bunamanın erken sinyalleri arasında yer alıyor.


Erken yaşta demansın habercisi olabilir: Gözlerde ortaya çıkan işaret - 4

Araştırmacılar, retinal görüntülemenin, orta yaşlı bireylerde demans riskini değerlendirmenin basit ve düşük maliyetli bir yolu olabileceğini ifade etti. Ancak yöntemin sadece potansiyel bir risk göstergesi olduğu ve kesin tanı için yeterli olmadığı da vurgulandı.

Öte yandan, çiğneme kası olarak bilinen temporalis kasının küçüklüğünün de bunama riskiyle bağlantılı olabileceği belirtildi. Bu durum, genel kas kaybının bir belirtisi olan ve “sarkopeni” olarak adlandırılan sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

Erken yaşta demansın habercisi olabilir: Gözlerde ortaya çıkan işaret - 5


İngiltere'de yaklaşık 944 bin demans hastası bulunuyor. Bunların yüzde 7,5’inin hastalığın 65 yaşından önce başladığı genç başlangıçlı demans vakaları olduğu tahmin ediliyor. Bu grupta en yaygın demans türü ise Alzheimer hastalığı olarak öne çıkıyor.


Erken yaşta demansın habercisi olabilir: Gözlerde ortaya çıkan işaret - 6

Demansın erken belirtileri arasında hafıza kaybı, düşünme ve muhakeme güçlüğü ile dil bozuklukları yer alıyor. Bu belirtiler zamanla daha da kötüleşerek bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor.

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