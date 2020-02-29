Ermenistan'da ilk corona virüs vakası (Corona virüs son durum)

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872’ye yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 872’ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824’e ulaştı.

Covid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851’e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856’ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625’e yükseldi.