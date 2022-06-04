Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis ile hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı, 60 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 04.06.2022 - 15:41

Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - 1

'ın başkenti Erivan'da Mayıs ayı başından beri devam eden protestolar devam ediyor.

Geçtiğimiz gün protestocular ile polis Erivan’da Başbakanlık Konutu önünde meydana geldi.

Protestocuların polis ile çatışması sonucu 39'u polis toplam 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - 2

PAŞİNYAN'IN KONUTU DA GÖSTERİCİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Polisin hükümet binasına gelişlerini engellediği göstericilerin bir kısmı rotasını Paşinyan'ın konutuna çevirdi. Hükümet binasının hemen yakınında bulunan konuta yönelen göstericiler attığı sloganlarla Paşinyan'ın istifasını istedi.

Seslerini duyurmaya çalışan grup yine polisin müdahalesiyle karşılaştı. Göstericilere burada da polis tarafından sert müdahalede bulunulurken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - 3

TOPLAM 60 KİŞİ YARALANDI

Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 39'u polis olmak üzere toplam 60 kişi hastanelere kaldırıldı. 10 kişi taburcu edilirken, yaralı 50 kişinin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Ermenistan basını geç saatlere kadar devam eden gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı ise gözaltı sayısına yönelik açıklama yapmadı.

Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - 4

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - 5

Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - 6

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