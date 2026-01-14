Ermenistan'dan ABD'ye Zengezur Koridoru hissesi
14.01.2026 11:37
Erdem Güzel
Washington'dan Zangezur Koridoru'na dair açıklama geldi. Azerbaycan-Ermenistan-Nahçıvan koridorunda Ermenistan ABD'ye yaklaşık dörtte üç oranında hisse verecek.
2025'TE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Azerbaycan'la Nahçıvan'ı ve nihayetinde Türkiye'yi birbirine bağlaması hedeflenen Zengezur Koridoru'nun Ermenistan'dan geçen 32 km'lik kısmının işletmesinde büyük ortak ABD oldu. Ermenistan, koridorun kendi kısmındaki bölümünü işletmesi için kurulacak yeni firmanın büyük hissesini ABD'ye verdi.
ERMENİSTAN'DAN ABD'YE YÜZDE 74 HİSSE
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Ermenistan yüzde 74 oranındanındaki hisseleri ABD'ye verecek. Azerbaycan'dan başlayan, Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlanan koridor 2023'te Azerbaycan zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından yapılan barış görüşmelerinde gündeme gelmişti. 2025 yılındaki barış anlaşmasına arabuluculuk yapan ABD Başkanı Trump koridora kendi adını vermiş ve koridorun bir adı da "Trump Uluslararası Barış ve Kalkınma Yolu" (the Trump Route for International Peace and Prosperity-TRIPP) olmuştu.
"ABD DE KAZANÇ SAĞLAYACAK"
Bu koridorun hayata geçirilmesi için kurulacak "TRIPP Kalkındırma Şirketi"'nin yüzde 74 hissesinin ABD'ye verileceği duyruldu. Şirketin koridorda demiryolu ve karayolu inşaa edeceği, Ermenistan ve Azerbaycan hükümetleri arasında da işbirliği için çalışacağı ifade edildi. Şirketin ABD'ye finansal kazanç da sağlayacağı belirtilirken Ermenistan'ın egemenliğine de saygı duyacağı kaydedildi.
RUBIO: HERKES İÇİN HARİKA OLACAK
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "bu proje Ermenistan ve ABD için, dahil olan herkes için harika olacak" ifadelerini kullanırken, ABD'nin bu koridor için ilk etapta 145 Milyon Dolar yatırım fonu oluşturacağı belirtildi. ABD yatırımıyla beraber bu projeyle bölgeden özellikle hammadde, kritik ve nadir element ticaretinin artacağı kaydedildi.
İRAN'DA ABD VARLIĞI SORU İŞARETİ
ABD'nin bölgedeki bu dahliyle beraber Azerbaycan-Ermenistan-Nahçıvan-Türkiye koridorunun, özellikle Ermenistan üzerindeki Rusya etkisinin azalmasının hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca bazı uzmanlar bölgede yakın gelecekteki ABD varlığının İran'da da soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.
URALOĞLU: 2030'A KADAR DEVREYE ALMIŞ OLURUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Zengezur Koridoru'na ilişkin konuştu. "Azerbaycan tarafı da çalışmalara devam ediyor. Nahçıvan tarafında da eksik olan işler var. Muhtemelen bu sene Azerbaycan tarafı başlar. Diğer Zengezur geçişi biliyorsunuz ABD'nin de devreye girmesiyle başlayan bir süreçti. Orada da bu yıl içinde bir gelişme olacağını öngörüyoruz. 2030'a kadar Zengezur Koridoru'nu devreye almış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.