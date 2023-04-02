Erteleme kararı protestoları durdurmadı: On binlerce İsrailli sokakta

GÖSTERİLERE 450 BİN İSRAİLLİ KATILDI

Protestoları organize eden gruplardan “Şemsiye Hareketi”, yaptığı yazılı açıklamada, “demokrasiyi savunmak için İsrail'in dört bir yanında düzenlenen gösterilerin 13. haftasında, Tel Aviv'de 230 bin, ülke genelinde 450 binden fazla kişinin sokağa indiğini” duyurdu.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun yargı düzenlemesini erteleme kararı alarak “protestocuları uyutma girişiminin başarısız olduğunu” ifade eden Şemsiye Hareketi, “İsrail'in, demokratik bir devlet olduğunu garanti edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.