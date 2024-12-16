Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor!

12 MİLYAR BİLE OLABİLİR

Esad ailesinin servetinin tam büyüklüğü ve hangi aile üyesinin hangi varlıkları kontrol ettiği bilinmiyor.

2022 tarihli bir raporda rakamın belirlenmesinin zor olduğu aktarıldı.

Ancak Esad ailesiyle bağlantılı tahmini işletmelerin ve varlıkların 12 milyar dolar kadar yüksek veya 1 milyar dolar kadar düşük bir değere sahip olabileceği belirtildi.