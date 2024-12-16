Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor!

Esad rejiminin çöküşünün ardından, ülkeyi yarım yüzyıldır yöneten ailenin sahip olduğu milyarlarca dolarlık servet için “küresel av” başlatılıyor. Esad ailesi, yönetimde kaldıkları on yıllar boyunca geniş bir yatırım ağı kurdu. Servetin tam büyüklüğü ve hangi aile üyesinin hangi varlıkları kontrol ettiği bilinmiyor. Ancak Esad ailesiyle bağlantılı tahmini işletmelerin ve varlıkların 12 milyar dolar kadar yüksek bir değere sahip olabileceği belirtiliyor. Esad ailesinin mal varlıkları arasında Rusya’daki birinci sınıf gayrimenkuller, Avusturya’daki butik oteller ve Dubai’de bulunan özel jet yer alıyor.

Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor! - 1

KÜRESEL AV BAŞLIYOR

Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle ​​birlikte, ülkeyi 50 yılı aşkın süredir yöneten ailenin sahip olduğu milyarlarca dolarlık nakit ve gayrimenkul mal varlığı için “küresel av” başlıyor.

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Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor! - 2

Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi'nin yurtdışında gizlediği serveti geri almak için yıllardır sürdürülen girişimler dikkate alınırsa, bu kovalamacanın uzun sürmesi muhtemel.

Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor! - 3

GENİŞ YATIRIM AĞI

Esad ailesi, baba Hafız Esad’ın 1970’te iktidarı ele geçirmesinden bu yana geçen on yıllar boyunca geniş bir yatırım ağı kurdu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre, Esad ailesinin mal varlıkları arasında Rusya’daki birinci sınıf gayrimenkuller, Avusturya’daki butik oteller ve Dubai’de bulunan özel jet yer alıyor.

Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor! - 4

12 MİLYAR BİLE OLABİLİR

Esad ailesinin servetinin tam büyüklüğü ve hangi aile üyesinin hangi varlıkları kontrol ettiği bilinmiyor.

2022 tarihli bir raporda rakamın belirlenmesinin zor olduğu aktarıldı.

Ancak Esad ailesiyle bağlantılı tahmini işletmelerin ve varlıkların 12 milyar dolar kadar yüksek veya 1 milyar dolar kadar düşük bir değere sahip olabileceği belirtildi.

Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor! - 5

SERVETİN KAYNAĞI UYUŞTURUCU TİCARETİ

Değerlendirmede, paranın çoğunlukla devlet tekelleri ve uyuşturucu ticareti, özellikle amfetamin captagon yoluyla elde edildiği ve kısmen uluslararası hukukun kapsamı dışında kalan yargı bölgelerine yeniden yatırıldığı belirtildi.

Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor! - 6

ESAD AİLESİ ZENGİNLEŞTİ, SURİYE FAKİRLEŞTİ

Esad ailesinin serveti, 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında yerinden edilen Suriyelilerin mücadelesinin gölgesinde büyümeye devam etti.

Dünya Bankası, 2022 yılı itibarıyla nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin yoksulluk içinde yaşadığını hesapladı.

Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor! - 7

DAVALAR SONUÇ VERECEK Mİ?

İnsan hakları grupları mahkemeler yoluyla Esad ailesinin devasa servetinin peşine düşmek için hazırlık yapıyor.

Ancak büyük miktarda mal varlığının Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunduğu göz önüne alındığında, bu davaların sonuç vermesinin yıllar alabileceği değerlendiriliyor.

Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor! - 8
Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor! - 9
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