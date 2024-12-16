Esad ailesinin kayıp milyarları: Küresel servet avı başlıyor!
Esad rejiminin çöküşünün ardından, ülkeyi yarım yüzyıldır yöneten ailenin sahip olduğu milyarlarca dolarlık servet için “küresel av” başlatılıyor. Esad ailesi, yönetimde kaldıkları on yıllar boyunca geniş bir yatırım ağı kurdu. Servetin tam büyüklüğü ve hangi aile üyesinin hangi varlıkları kontrol ettiği bilinmiyor. Ancak Esad ailesiyle bağlantılı tahmini işletmelerin ve varlıkların 12 milyar dolar kadar yüksek bir değere sahip olabileceği belirtiliyor. Esad ailesinin mal varlıkları arasında Rusya’daki birinci sınıf gayrimenkuller, Avusturya’daki butik oteller ve Dubai’de bulunan özel jet yer alıyor.
KÜRESEL AV BAŞLIYOR
Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle birlikte, ülkeyi 50 yılı aşkın süredir yöneten ailenin sahip olduğu milyarlarca dolarlık nakit ve gayrimenkul mal varlığı için “küresel av” başlıyor.