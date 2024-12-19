Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı
Suriye'de Esad ailesinin 50 yılı aşkın süredir devam eden iktidarı 12 günde muhalif güçler tarafından sona erdirildi. Yönetimi ele geçiren rejim karşıtı güçler "elinde kan olanları" yargılayacakları sözünü verdi. Esad ailesi o kadar büyük bir ustalıkla ortadan kayboldu ki, kaçışlarının ardından kimsenin tam olarak nerede olduğu tespit edilemedi. Arananlar listesinin başında ise Esad'ın acımasızlığıyla bilinen erkek kardeşi Mahir Esad var... Mahir Esad, Suriye'den kaçarken arkasında sayısız köşk ve bir tünel ağı bıraktı. Hayalet kardeşin evinde bulunanlar ise Suriyelileri şaşırttı.
ACIMASIZLIĞIYLA BİLİNİYORDU
İngiliz Times gazetesinin haberinde, Suriye'nin en çok arananlar listesinin bir numarasında bulunan ve devrik lider Beşar Esad'ın acımasız kardeşi olan Mahir Esad'ın nerede olabileceği değerlendirildi.
Ayaklanmanın ilk zamanlarında muhaliflere yönelik müdahalenin yöneticisi Mahir Esad, Suriye'de tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahipti ve Suriye ordusunun Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.
Acımasızlığı ile ünlenen Mahir Esad'ın savaş boyunca Beşar Esad'a taviz vermemesi konusunda baskı yaptığı düşünülüyor.