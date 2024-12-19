Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı

Suriye'de Esad ailesinin 50 yılı aşkın süredir devam eden iktidarı 12 günde muhalif güçler tarafından sona erdirildi. Yönetimi ele geçiren rejim karşıtı güçler "elinde kan olanları" yargılayacakları sözünü verdi. Esad ailesi o kadar büyük bir ustalıkla ortadan kayboldu ki, kaçışlarının ardından kimsenin tam olarak nerede olduğu tespit edilemedi. Arananlar listesinin başında ise Esad'ın acımasızlığıyla bilinen erkek kardeşi Mahir Esad var... Mahir Esad, Suriye'den kaçarken arkasında sayısız köşk ve bir tünel ağı bıraktı. Hayalet kardeşin evinde bulunanlar ise Suriyelileri şaşırttı.

Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı - 1

ACIMASIZLIĞIYLA BİLİNİYORDU

İngiliz Times gazetesinin haberinde, Suriye'nin en çok arananlar listesinin bir numarasında bulunan ve devrik lider Beşar Esad'ın acımasız kardeşi olan Mahir Esad'ın nerede olabileceği değerlendirildi.

Ayaklanmanın ilk zamanlarında muhaliflere yönelik müdahalenin yöneticisi Mahir Esad, Suriye'de tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahipti ve Suriye ordusunun Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.

Acımasızlığı ile ünlenen Mahir Esad'ın savaş boyunca Beşar Esad'a taviz vermemesi konusunda baskı yaptığı düşünülüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı - 2

REJİMİN EN RÜŞVETÇİ FİGÜRLERİNDEN

Mahir Esad, rejimin en yolsuz figürleri arasındaydı.

Devlet kasalarından aile hesaplarına para aktarıyordu ve Suriye'nin en karlı endüstrisi olan uyuşturucu imalatını, özellikle de amfetamin captagon üretimini denetliyordu.

"TEK FARKI DOLAR EMMESİ"

Rejim düştükten sonra Times'a konuşan Hasan Eid isimli bir Suriyeli, "Mahir büyük korkutucu bir hayalet gibi. Adı bir korku hikayesi gibi. Büyük bir vampir gibiydi - tek farkı dolar emmesiydi." ifadelerini kullandı.

Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı - 3

EN SON KARDEŞİYLE GÖRÜLDÜ

Mahir, Heyet Tahrir eş-Şam'ın muhalif güçleri İdlib'den beklenmedik bir şekilde ayrılıp güneye yönelirken Şam'da kaldı.

Doğrulanmamış bilgilere göre, en son Mezze Askeri Havaalanında kardeşiyle bağırışırken görüldü.

HAVAALANINA KADAR TAKİP ETTİ

Mahir, Şam'ın iki saat kuzeyinde bulunan Humus kentinde son çare savunma planı yapıyordu ve 7 Aralık sabahı kardeşine neler yapılacağını bildirmişti.

Öğleden sonra Esad'a ulaşamayınca, onu havaalanına kadar takip etti.

Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı - 4

MOSKOVA'YA KAÇTI

Bu sırada Beşar Esad, onu Hmeymim Rus hava üssüne götürecek bir uçağa binmek üzereydi. Devrik lider oradan da Moskova'ya uçtu.

Ordu, başkanın onları terk ettiğini anladığında direniş çöktü.

Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı - 5

"MAHİR DE KARDEŞİNİN YANINDA"

En güvenilir kaynaklar Mahir'in de kardeşi gibi Moskova'ya gittiğini ve Esad ailesinin orada onlarca milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yaptığını söylüyor.

Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı - 6

MASASINDA LİBİDO ARTIRICI İLAÇ BULUNDU

Mahir ve eşi Manal, Suriye'nin savaş, yolsuzluk ve yaptırımlar nedeniyle yoksulluğa sürüklendiği dönemde bile lüks bir yaşama alışmışlardı.

Mahir'in ofisindeki masanın üzerinde, yırtık bir Beşar Esad posterinin yanında üzerinde "içinizdeki atı serbest bırakan, güçlü, yüzde 100 doğal bir cinsel sağlık ve libido takviyesi" yazan bir kutu hap bulundu.

Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı - 7

YARGI PEŞİNE DÜŞECEK

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, araştırmacılar şu anda Mahir Esad için uluslararası kovuşturma planları hazırlıyor.

Rusya şu anda güvenli gibi görünse de Mahir Esad buradan ayrıldığında uluslararası bir mahkeme ya da Suriye'nin yeni yöneticilerinin uygulayacağı adalet sistemi seçeneklerinden biriyle karşı karşıya kalabilir.

Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı - 8

GİZLİ TÜNEL AĞI DA BULUNDU

Küçük bir saray denilebilecek evin altında Esad ailesinin gizli tünel ağı da bulundu.

Devasa tünel ağı içinden kamyonların geçebileceği kadar geniş olması ile dikkat çekerken, tünel kompleksi içinde odaların ve kilitli dolapların olduğu ileri sürülüyor.

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