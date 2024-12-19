Esad ailesinin sırları: Hayalet kardeş Mahir'in evinden çıkanlar şaşırttı

REJİMİN EN RÜŞVETÇİ FİGÜRLERİNDEN

Mahir Esad, rejimin en yolsuz figürleri arasındaydı.

Devlet kasalarından aile hesaplarına para aktarıyordu ve Suriye'nin en karlı endüstrisi olan uyuşturucu imalatını, özellikle de amfetamin captagon üretimini denetliyordu.

"TEK FARKI DOLAR EMMESİ"

Rejim düştükten sonra Times'a konuşan Hasan Eid isimli bir Suriyeli, "Mahir büyük korkutucu bir hayalet gibi. Adı bir korku hikayesi gibi. Büyük bir vampir gibiydi - tek farkı dolar emmesiydi." ifadelerini kullandı.