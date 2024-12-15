Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi
Suriye'de Baas rejimimin çökmesinin ardından Esad rejiminin en büyük gelir kaynaklarından uyuşturucu imalathaneleri gün yüzene çıkmaya devam ediyor. Başkenti Şam'ın batısındaki Dimes kasabasında çöken rejimin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait olduğu tespit edilen villanın da uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.