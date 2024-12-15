Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi

Suriye'de Baas rejimimin çökmesinin ardından Esad rejiminin en büyük gelir kaynaklarından uyuşturucu imalathaneleri gün yüzene çıkmaya devam ediyor. Başkenti Şam'ın batısındaki Dimes kasabasında çöken rejimin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait olduğu tespit edilen villanın da uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 1

Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 2

AA ekibi, devrik lider Esad'in kardeşi Mahir Esad'e ait olduğu belirlenen villadaki uyuşturucu imalathanesini görüntüledi.

Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 3

Dimes'teki villanın odalarında onlarca varilin içinde hammadde ve uyuşturucu üretimi için birçok makine olduğu görülüyor.

Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 4

Rejimin, sivillere ait villalara el koyarak bu evleri uyuşturucu imalathanesine çevirdiği öğrenildi.

Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 5

Görüntülerde, evdeki uyuşturucu imalatı için kullanılan makinelerin bir ilaç şirketine ait olduğu anlaşılıyor.

Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 6

REJİM MİLYARCA DOLAR EL EDİYORDU

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu.

Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 7

Mahir Esad’in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk ediyordu.

Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 8
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 9
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 10
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 11
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 12
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 13
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 14
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 15
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 16
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 17
Esad ailesinin villa görünümlü uyuşturucu imalathanesi - 18
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