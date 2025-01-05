Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede?

Suriye'de 13 yıl boyunca devam eden iç savaş, arkasında 43 bin kayıp insan bıraktı. Uluslararası örgütler, rejim hapishanesinde eriyip giden hayatları tespit etmek için çalışıyor. Ancak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne göre, kaybolanların kaderini belirlemek yıllar alacak. İç savaşta, yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve rejim hapishanelerinde işkence gören çok sayıda kişinin toplu mezarlara gömüldüğü düşünülüyor. Hala binlerce Suriyeli kaybolan yakınlarının ve arkadaşlarının izlerini arıyor.

Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede? - 1

EN AZ 43 BİN KİŞİ KAYIP

Esad rejiminin düşmesinin ardından Kızılhaç, "muazzam bir görev" kapsamında en az 43 bin kayıp insanı arıyor.

Örgüt, 13 yıllık iç savaş sırasında kayıplara karışan Suriyelilerin bulunmasının yıllar alacağını söylüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede? - 2

KAYIPLARI BELİRLEMEK YILLAR ALACAK

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Suriye'deki iç savaş sırasında kaybolanların kaderini belirlemenin yıllar alması muhtemel çok büyük bir görev olacağını söyledi.

Spoljaric, "Kayıpları tespit etmek ve ailelerine akıbetleri hakkında bilgi vermek çok büyük bir zorluk olacak." dedi.

Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede? - 3

İÇ SAVAŞIN MİRASI TUTUKLULAR VE KAYIPLAR

2011 yılında dönemin Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin hükümet karşıtı protestoları acımasızca bastırmasıyla başlayan çatışmaların en yürek parçalayıcı miraslarından biri, on binlerce tutuklu ve kayıp insanın kaderi olmaya devam ediyor.

Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede? - 4

SURİYE'NİN TOPLU MEZARLARI

Suriye'de patlak veren iç savaşta, yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti.

Rejim hapishanelerinde işkence gören çok sayıda kişinin toplu mezarlara gömüldüğü düşünülüyor.

Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede? - 5

Muhalif grupların geçen ay Esad'ı devirmesinden bu yana binlerce kişi serbest bırakıldı, ancak birçok Suriyeli hala kaybolan yakınlarının ve arkadaşlarının izlerini arıyor.

Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede? - 6

"SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Kızılhaç Başkanı Spoljaric, "Netlik kazanmak ve ilgili herkesi bilgilendirebilmek yıllar alacak. Asla tanımlayamayacağımız vakalar olacak. Yakın zamana kadar 35 bin vaka takip ediyorduk. Aralık ayında yeni bir yardım hattı kurduğumuzdan beri 8 bin talep eklendi." diye konuştu.

Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede? - 7

YENİ YÖNETİME İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Kızılhaç, Suriye'deki yeni yetkililere "mevcut verileri yönetmek ve toplanması gerekenleri korumak için birlikte çalışmayı" teklif etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen ay yeni Suriye yetkililerine “toplu mezar alanları ve hükümet kayıtları da dahil olmak üzere gelecekteki ceza davalarında hayati önem taşıyacak delilleri güvence altına almaları, toplamaları ve korumaları” çağrısında bulunmuştu.

Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede? - 8

100 BİNİ AŞKIN İNSAN İŞKENCE ALTINDA ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2011'den bu yana Suriye'de 100 binden fazla kişinin işkence veya kötü sağlık koşulları nedeniyle gözaltında hayatını kaybettiğini söylüyor.

Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede? - 9

Esad ailesinin yarım asırdan fazla süren acımasız yönetimi, aralık ayı başında muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle aniden sona erdi.

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