Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede?

"SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Kızılhaç Başkanı Spoljaric, "Netlik kazanmak ve ilgili herkesi bilgilendirebilmek yıllar alacak. Asla tanımlayamayacağımız vakalar olacak. Yakın zamana kadar 35 bin vaka takip ediyorduk. Aralık ayında yeni bir yardım hattı kurduğumuzdan beri 8 bin talep eklendi." diye konuştu.