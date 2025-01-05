Esad arkasında yıkım bıraktı: Kayıplara karışan 43 bin Suriyeli nerede?
Suriye'de 13 yıl boyunca devam eden iç savaş, arkasında 43 bin kayıp insan bıraktı. Uluslararası örgütler, rejim hapishanesinde eriyip giden hayatları tespit etmek için çalışıyor. Ancak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne göre, kaybolanların kaderini belirlemek yıllar alacak. İç savaşta, yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve rejim hapishanelerinde işkence gören çok sayıda kişinin toplu mezarlara gömüldüğü düşünülüyor. Hala binlerce Suriyeli kaybolan yakınlarının ve arkadaşlarının izlerini arıyor.
EN AZ 43 BİN KİŞİ KAYIP
Esad rejiminin düşmesinin ardından Kızılhaç, "muazzam bir görev" kapsamında en az 43 bin kayıp insanı arıyor.
Örgüt, 13 yıllık iç savaş sırasında kayıplara karışan Suriyelilerin bulunmasının yıllar alacağını söylüyor.