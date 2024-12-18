Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük"

"DÜŞMEYE HAZIRDIK VE DÜŞTÜK"

Ordunun çöküşünü anlatan bir düzineden fazla askerden biri olan Teğmen Beşar el-İbrahim, "Açıkçası, sadece ailelerimizin yanına dönmek ve çılgınlıktan uzaklaşmak istiyorduk. Düşmeye hazırdık ve düştük." dedi.

Teğmen İbrahim, Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep'te meslektaşlarının ne kadar çabuk teslim olduklarını gördüklerinde subaylar ve erler arasında bir panik havası oluştuğunu anlattı.

Halep, dört gün içinde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin eline geçti.