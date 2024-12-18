Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük"
Suriye'de Esad rejimi için yıllardır savaşan askerler, ordunun sadece 12 günde nasıl çöktüğünü ilk kez ayrıntılı bir şekilde anlattı. Üstlerini kendilerine ihanet etmekle suçlayan askerler, emir komuta zincirinde tam bir kopukluk, moral bozukluğu ve kaos ortamı oluştuğunu belirtti. The Telgraph'a konuşan rejim askerlerinden biri, "Bize her şeyi terk etmemiz, silahlarımızı ve üniformalarımızı bırakıp dışarı çıkmamız söylendi. İkinci kez söylenmesine gerek kalmadı." ifadelerini kullandı. Askerlere göre rejim ordusunun muhalif güçler karşısında yenilmesinin iki nedeni var. İşte ayrıntılarıyla Esad ordusunun12 gün içinde çöküşü...
ORDU 12 GÜNDE NASIL ÇÖKTÜ?
Beşar Esad rejimine hizmet eden asker ve subaylar, Rusya'nın yıllardır verdiği eğitim ve yeniden yapılanmaya rağmen Suriye silahlı kuvvetlerinin sadece 12 günde nasıl çöktüğünü ilk kez ayrıntılı bir şekilde anlattı.