Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük"

Suriye'de Esad rejimi için yıllardır savaşan askerler, ordunun sadece 12 günde nasıl çöktüğünü ilk kez ayrıntılı bir şekilde anlattı. Üstlerini kendilerine ihanet etmekle suçlayan askerler, emir komuta zincirinde tam bir kopukluk, moral bozukluğu ve kaos ortamı oluştuğunu belirtti. The Telgraph'a konuşan rejim askerlerinden biri, "Bize her şeyi terk etmemiz, silahlarımızı ve üniformalarımızı bırakıp dışarı çıkmamız söylendi. İkinci kez söylenmesine gerek kalmadı." ifadelerini kullandı. Askerlere göre rejim ordusunun muhalif güçler karşısında yenilmesinin iki nedeni var. İşte ayrıntılarıyla Esad ordusunun12 gün içinde çöküşü...

Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük" - 1

ORDU 12 GÜNDE NASIL ÇÖKTÜ?

Beşar Esad rejimine hizmet eden asker ve subaylar, Rusya'nın yıllardır verdiği eğitim ve yeniden yapılanmaya rağmen Suriye silahlı kuvvetlerinin sadece 12 günde nasıl çöktüğünü ilk kez ayrıntılı bir şekilde anlattı.

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Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük" - 2

"KAOS ORTAMI OLUŞTU"

Gelecekleri konusunda öfke ve korku içinde olan ve üstlerini kendilerine ihanet etmekle suçlayan askerler, emir komuta zincirinde tam bir kopukluk, moral bozukluğu ve muhalif güçlerin yıldırım hızıyla Şam'a doğru ilerlemesiyle birlikte kaos ortamı oluştuğunu anlattılar.

Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük" - 3

ÇÖKÜŞÜN ARDINDAKİ İKİ NEDEN

The Telgraph'a konuşan askerlere göre rejim ordusunun muhalif güçler karşısında yenilmesinin iki nedeni var.

Birincisi, askerlerin maaşlarının çok düşük kalması. Ordudaki kimse ayda 30 dolar için savaşmak istemedi.

İkincisi, hiçbir emir gelmemesi. Askerler saldırılar sırasında ne yapacaklarını bilemedi.

Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük" - 4

"DÜŞMEYE HAZIRDIK VE DÜŞTÜK"

Ordunun çöküşünü anlatan bir düzineden fazla askerden biri olan Teğmen Beşar el-İbrahim, "Açıkçası, sadece ailelerimizin yanına dönmek ve çılgınlıktan uzaklaşmak istiyorduk. Düşmeye hazırdık ve düştük." dedi.

Teğmen İbrahim, Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep'te meslektaşlarının ne kadar çabuk teslim olduklarını gördüklerinde subaylar ve erler arasında bir panik havası oluştuğunu anlattı.

Halep, dört gün içinde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin eline geçti.

Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük" - 5

"GERÇEKTEN KORKTUK"

Rejim karşıtı güçler gelmeden önce birliği hızla geri çekilen bir çavuş olan Wael Süleyman, "Gerçekten korktuk. Bizi tek tek öldüreceklerini düşündük." dedi.

Halep ilçe ilçe düşerken ve panik havası büyürken, Çavuş Süleyman telsizinden bir mesaj duydu: "Bize her şeyi terk etmemiz, silahlarımızı ve üniformalarımızı bırakıp dışarı çıkmamız söylendi. İkinci kez söylenmesine gerek kalmadı."

Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük" - 6

Lazkiye'de bir teğmen olan Muhammed Ali ise, birkaç gün sonra benzer mesajlar duydu.

Telsizin diğer ucundaki sesi tanımadı ve yaklaşan muhalifler olduğunu varsaydı.

Çavuş Süleyman gibi o ve adamları da öğrenmek için beklemediler, silahlarını bir cephaneliğe kilitlediler, sivil kıyafetler giydiler ve evlerine doğru yola çıktılar.

Esad askerleri ilk kez konuştu: "Düşmeye hazırdık ve düştük" - 7

Suriye'nin eski askerlerinin geleceği şimdilik belirsiz. 

Devrik lider Beşar Esad tarafından Rus desteğinin geldiğine yönelik ifadelerle kandırılan askerler, korku ve karmaşa içinde bekliyor.

Esad ise bu sırada ailesiyle birlikte Moskova'da lüks içinde yaşıyor.

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