Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır!

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından polis okulu ilk mezunlarını verdi. Rejim devrildiğinden beri 400'den fazla gencin polis eğitimine katılmak için başvuruda bulunduğu aktarıldı. Polis okulunda öğrenciler, sokaklarda güvenliği sağlamak ve Esad rejiminin kalıntılarını aramak için eğitiliyor.

Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır! - 1

REJİMİN BASKISI TARİH OLDU

Muhalif gruplar geçen ay Suriye'de Esad'ı devirerek, baskı, keyfi gözaltılar ve işkence ile özdeşleşmiş onlarca yıllık aile yönetimine son verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır! - 2

POLİS OKULU YENİDEN AÇILDI

Şam'da yeniden açılan polis okulu, 13 yıl süren iç savaşın sona ermesi ve rejimin devrilmesinden kısa bir süre sonra başvuruları kabul etmeye başladı.

Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır! - 3

Ülkenin yeni liderliği, Suriye'nin askeri ve güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılması üzerinde çalışıyor.

Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır! - 4

"ESAD REJİMİNİN KALINTILARINI TAKİP ETMEK"

Polis okulunda görevli askeri yetkili Usame Muhammed, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu kursun amacı Suriye'nin şehirlerinde güvenliği ve asayişi sağlamak ve Esad rejiminin kalıntılarını takip etmektir." dedi.

Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır! - 5

YÜZLERCE GENÇ BAŞVURDU

Muhammed, rejim devrildiğinden beri 400'den fazla gencin polis eğitimine katılmak için başvuruda bulunduğunu aktardı.

Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır! - 6
Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır! - 7
Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır! - 8
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