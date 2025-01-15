Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır!
Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından polis okulu ilk mezunlarını verdi. Rejim devrildiğinden beri 400'den fazla gencin polis eğitimine katılmak için başvuruda bulunduğu aktarıldı. Polis okulunda öğrenciler, sokaklarda güvenliği sağlamak ve Esad rejiminin kalıntılarını aramak için eğitiliyor.
REJİMİN BASKISI TARİH OLDU
Muhalif gruplar geçen ay Suriye'de Esad'ı devirerek, baskı, keyfi gözaltılar ve işkence ile özdeşleşmiş onlarca yıllık aile yönetimine son verdi.