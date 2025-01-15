Esad destekçilerini avlıyorlar: Yeni Suriye'nin ilk polisleri göreve hazır!

"ESAD REJİMİNİN KALINTILARINI TAKİP ETMEK"

Polis okulunda görevli askeri yetkili Usame Muhammed, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu kursun amacı Suriye'nin şehirlerinde güvenliği ve asayişi sağlamak ve Esad rejiminin kalıntılarını takip etmektir." dedi.