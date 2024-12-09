Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı. Yönetimi ele geçiren muhalifler, şehirlerin toza döndüğü ve ekonomiyi çökerten iç savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme gibi devasa bir görevle karşı karşıya. Suriyelilere hitap eden HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, "Kardeşlerim, bu büyük zaferin ardından tüm bölgede yeni bir tarih yazılıyor" diye konuştu. Esad'ın düşüşü Ortadoğu için en büyük dönüm noktalarından birini temsil ederken, Suriye'de savaşın ertesi günü merakla bekleniyor...

Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor - 1

50 YILLIK İKTİDARIN ÇÖKÜŞÜ

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'ya kaçtı ve 13 yıllık iç savaş sona erdi.

Suriyeliler, 50 yılı aşkın süredir devam eden iktidarın sonlanmasının ardından umutlu ama belirsiz bir geleceğe uyandı.

DÜNYA HABERLERİ

Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor - 2

ESAD VE AİLESİ NEREDE?

Hayat el-Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki rejim karşıtı grupların yıldırım hızıyla ilerlemesi, nesillerdir Ortadoğu için en büyük dönüm noktalarından birinin yaşanmasına yol açtı.

Rus medyası, Moskova'nın Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdığını bildirdi.

Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor - 3

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin risk ve belirsizlik döneminde olduğunu belirterek, yıllar sonra ilk kez Rusya ve İran'ın ülkede etkili bir rol oynamadığını söyledi.

Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor - 4

ŞİMDİ YENİDEN İNŞA ETME ZAMANI

Yönetimi ele geçiren muhalifler, yüz binlerce kişinin öldüğü, şehirlerin toza döndüğü ve küresel yaptırımlarla ekonomiyi çökerten savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme ve yönetme gibi devasa bir görevle karşı karşıya. Suriye'nin milyarlarca dolarlık yardıma ihtiyacı olacak.

Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor - 5

"YENİ BİR TARİH YAZILIYOR"

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, "Kardeşlerim, bu büyük zaferin ardından tüm bölgede yeni bir tarih yazılıyor" dedi.

Pazar günü Şam'daki Emevi Camii'nde büyük bir kalabalığa konuşan Colani, çok çalışılırsa Suriye'nin "İslam ümmeti için bir umut ışığı" olacağını söyledi.

Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor - 6

"BİRLİKTE BİR SURİYE İNŞA ETMEK"

Muhalifler tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla Şam, gece boyunca sakindi ve şehre giden yollar çoğunlukla boştu.

Muhalif koalisyon, "birlikte bir Suriye inşa etmek" anlamına gelen, yürütme yetkilerine sahip geçici bir yönetim organına iktidarın devrini tamamlamak için çalıştıklarını söyledi.

Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor - 7

TÜM DÜNYA İZLİYOR

Olayların hızı dünya başkentlerini şaşkına çevirirken, Gazze savaşı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İsrail ile İran arasındaki gerginliğin yanı sıra bölgesel istikrarsızlığın daha da artacağı yönünde endişelere yol açtı.

Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor - 8

ABD, SURİYE'Yİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, güçlerinin Suriye'nin merkezindeki DAEŞ kamplarını hedef alan onlarca hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor - 9

MODERN ZAMANLARIN EN BÜYÜK MÜLTECİ KRİZİ

2011'de Esad'a karşı bir ayaklanma olarak patlak veren Suriye iç savaşı sırasında, Ortadoğu'da modern zamanların en büyük mülteci krizi yaşanmıştı.

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