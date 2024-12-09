Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı. Yönetimi ele geçiren muhalifler, şehirlerin toza döndüğü ve ekonomiyi çökerten iç savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme gibi devasa bir görevle karşı karşıya. Suriyelilere hitap eden HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, "Kardeşlerim, bu büyük zaferin ardından tüm bölgede yeni bir tarih yazılıyor" diye konuştu. Esad'ın düşüşü Ortadoğu için en büyük dönüm noktalarından birini temsil ederken, Suriye'de savaşın ertesi günü merakla bekleniyor...
50 YILLIK İKTİDARIN ÇÖKÜŞÜ
Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'ya kaçtı ve 13 yıllık iç savaş sona erdi.
Suriyeliler, 50 yılı aşkın süredir devam eden iktidarın sonlanmasının ardından umutlu ama belirsiz bir geleceğe uyandı.