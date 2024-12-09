Esad düştü: Suriye'de yeni dönem başlıyor

"YENİ BİR TARİH YAZILIYOR"

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, "Kardeşlerim, bu büyük zaferin ardından tüm bölgede yeni bir tarih yazılıyor" dedi.

Pazar günü Şam'daki Emevi Camii'nde büyük bir kalabalığa konuşan Colani, çok çalışılırsa Suriye'nin "İslam ümmeti için bir umut ışığı" olacağını söyledi.