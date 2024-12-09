Esad rejimi düştü: Adım adım sonun başlangıcı
Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Esad, Rusya'ya sığındı. Ülkede 13 yıldır devam eden iç savaş ve dış faktörlerin birleşimi, devrik liderin şaşırtan sonunu hazırladı. Peki Esad'ın devrilmesinde hangi faktörler etkili oldu? Esad'ın hızlı düşüşünün nedenleri neler?
ESAD DEVRİNİN SONU
Suriye'de 50 yılı aşkın süredir hüküm süren Esad ailesinin iktidarı, muhaliflerin büyük şehirleri sadece 12 gün içerisinde ele geçirip ardından başkent Şam'a girmesiyle çöktü.
Pazar günü muhalif güçler başkente çok az direnişle girdikten sonra, Suriye'nin 24 yıldır yöneticisi olan Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı.