Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor!

Suriye'de vatandaşlarını hapse atarak binlerce aracı bir bölgede toplayan Esad rejimi askerleri, araçları kullanılamayacak hale getirdi. Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte vatandaşların araçlarına bulmasına imkan tanıyan yeni yönetim, evrakların sunulmasıyla araçları sahiplerine teslim etmeye başladı. Binlerce otomobil, pikap, motosiklet ve kamyonetin bulunduğu garaj ise dronla havadan görüntülendi.

Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 1

SİVİL ARAÇLARINA EL KONULDU

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası vatandaşlarına zulmeden Esad rejimi tarafından vatandaşların sivil araçlarına da çeşitli bahanelerle el konulmuştu.

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Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 2

SURİYELİLER MALLARINA KAVUŞUYOR

Rejimin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli siviller, rejim askerleri tarafından hapse atılan yakınlarının yanı sıra rejimin el koyduğu eşyalarına, mallarına da kavuşuyor.

Yol uygulama noktalarında durdurularak rejim askerleri tarafından el konan araçlar konuldukları garajda sahiplerini bekliyor.

Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 3

BİNLERCE ARAÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte vatandaşların araçlarına bulmasına imkan tanıyan yeni yönetim, evrakların sunulmasıyla araçları sahiplerine teslim etmeye başladı.

Binlerce otomobil, pikap, motosiklet ve kamyonetin bulunduğu garaj ise dronla havadan görüntülendi.

Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 4

KARDEŞLERİNİ DE ARAÇLARI DA BULAMADI

Kardeşlerinin araçlarını aramak için geldiğini ifade eden Ramazan İbrahim Süleyman, “2013 yılında kontrol noktasında 2 kardeşimi de alıp cezaevine attılar ve araçlarına el koydular Sednaya ve tüm cezaevlerine baktım ama onları bulamadım. Şimdi ise belki araçları bulurum diye araçların toplandığı yere geldim ama araçları da bulamadım. Alıkonulan araçların tüm parçalarını söküp satmışlar. Aracı bulsam dahi araçların tüm parçalarını sökmüşler. Gidip yeni bir araç alsam daha karlıyım” dedi.

Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 5

"SAHİPLERİNİN ÇOĞU ŞEHİT OLMUŞ"

Alıkonulan araçların tutulduğu garajın kontrolünü sağlayan Abu El Bara, “Buradaki araçların çoğu, kontrol noktasında insanları suçsuz yere alıp cezaevine attıkları kimselerin araçları. Sahiplerini cezaevine atıp araçlarını askeri birliklerde kullanmışlar. Araç sahiplerinin çoğu şehit olmuş, bu nedenle genelde eşi veya kardeşi gelip araçları teslim alıyor. " dedi.

Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 6

"GARAJIN KAPILARINI AÇTIK"

Suriye özgürleştikten sonra garajın kapılarını açtıklarını kaydeden Abu El Bara, "Getirilen evrakları kontrol ettikten sonra araçları yakınlarına teslim ediyoruz. Burada nöbet tutan askerler araçlardaki parçaları söküp satıyorlardı” ifadelerine yer verdi.

Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 7
Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 8
Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 9
Esad rejimi el koymuştu: Binlerce araç sahiplerini bekliyor! - 10
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