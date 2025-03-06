Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor!

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TARİHİ MİRAS ALANI"

Tarih öğretmeni Mervan Samara da "Bana göre burası, dünyanın en önemli tarihi miras alanı çünkü birden fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bir alan." dedi.

Esed rejiminin bu bölgeyi kaderine terk ettiğini anlatan Samara, "Bence buradaki Antik Tiyatro, Roma'dakinden daha sağlam. Çünkü Müslümanların inşa ettiği kale bu yapıyı korudu." diye konuştu.

Rejim güçlerinin antik kentte "sistematik hırsızlık" yaptığını vurgulayan Samara, yeni yönetimden Busra'ya sahip çıkmasını istedi.