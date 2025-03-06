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Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor!

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Busra Antik Kenti'nde, devrik Baas rejiminin saldırılarında yıkılan sütunlar ve tarihi yapılardaki şarapnel izleri görüntülendi. Esad rejimi tarafından askeri kışlaya çevrilen kentin içerisine havanlar yerleştirildi, yapılar yıllarca rejim askerleri tarafından yerle bir edildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Busra, iç savaş öncesi turist çeken merkezlerin başında geliyordu.

Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor! - 1

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASIYDI

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde sahip olduğu tarihi kalıntılar ve yapılarla dikkati çeken Busra Antik Kenti'nde Roma Tiyatrosu, Busra Kalesi, Serir Bent el-Melik Tapınağı, Zafer Kemeri, El-Hawa ve El-Nabatean kapıları yer alıyor.

Tarih boyunca Akad, Amori, Kenan, Arami, Roma ve Bizans gibi birçok büyük uygarlık ve imparatorluğun etkisi altında kalan alandaki yapılar, bir zamanlar ziyaretçilerin uğrak noktasıydı.

DÜNYA HABERLERİ

Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor! - 2

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Busra, iç savaş öncesi turist çeken merkezlerin başında geliyordu.

Antik kentteki bazı yapılar, Mart 2011-Aralık 2024'teki iç savaşta Baas rejimi güçlerince yapılan saldırılarda kısmen hasar gördü.

Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor! - 3

REJİM ÜS OLARAK KULLANDI

Rejim güçleri, bu tarihi bölgeyi, çevresindeki bazı yerleşimlere yönelik saldırılarında üs olarak kullandı.

AA ekibi, devrik Baas rejiminin antik kente saldırılarında yıkılan bazı sütunları ve tarihi yapılardaki şarapnel izlerini görüntüledi.

Yaklaşık 15 bin kişilik kapasiteye sahip antik Roma Tiyatrosu'nun devasa yapısı ve eşsiz mimarisi dronla çekilen görüntülerle kaydedildi.

Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor! - 4

DİNİ VE KÜLTÜREL MERKEZ OLDU

Busra, Emeviler dönemiyle birlikte dini ve kültürel açıdan önemli bir merkez oldu. Şehir, Hz. Muhammed'in genç yaşlarda Şam'a yaptığı ticaret yolculuğunda uğradığı yerlerden biriydi.

Birçok kaynakta, Hz. Muhammed'in, Busra'da Hristiyan din adamı Rahip Bahira ile görüştüğü rivayet ediliyor.

Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor! - 5

20'YE YAKIN TARİHİ YAPI VAR

Busra kentinde turist rehberi olan Ahmed Mikdad, bölgede 20'ye yakın tarihi yapının bulunduğunu söyledi.

Mikdad, "Esad rejimi, Suriye'deki olayların başında burayı askeri kışlaya çevirdi. İçerisine havanlar yerleştirdi. Eski şehri yerle bir etti." şeklinde konuştu.

Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor! - 6

"TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Rejimin kente 2014-2015'te İran destekli yabancı terörist grupları getirdiğini aktaran Mikdad, Esad rejiminin burada kaçak kazılarla mabetlere ve tarihi yapılara zarar verdiğini kaydetti.

Busra'nın, ülkenin güneyindeki en önemli turizm merkezi olduğuna işaret eden Mikdad, birçok dini merkeze de ev sahipliği yapan kente ziyaretçilerin gelmeye başladığını dile getirdi.

Mikdad, "İnsanlar hala korkuyor. Busra'nın eskisi gibi turizme kazandırılmasını istiyoruz. Turizm yetkilileri buranın tanıtımını yapmalı. En büyük zorluk tanıtımın olmaması. Busra, turizme hazır." ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor! - 7

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TARİHİ MİRAS ALANI"

Tarih öğretmeni Mervan Samara da "Bana göre burası, dünyanın en önemli tarihi miras alanı çünkü birden fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bir alan." dedi.

Esed rejiminin bu bölgeyi kaderine terk ettiğini anlatan Samara, "Bence buradaki Antik Tiyatro, Roma'dakinden daha sağlam. Çünkü Müslümanların inşa ettiği kale bu yapıyı korudu." diye konuştu.

Rejim güçlerinin antik kentte "sistematik hırsızlık" yaptığını vurgulayan Samara, yeni yönetimden Busra'ya sahip çıkmasını istedi.

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