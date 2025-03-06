Esad rejiminin askeri kışlasıydı: Busra Antik Kenti canlanıyor!
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Busra Antik Kenti'nde, devrik Baas rejiminin saldırılarında yıkılan sütunlar ve tarihi yapılardaki şarapnel izleri görüntülendi. Esad rejimi tarafından askeri kışlaya çevrilen kentin içerisine havanlar yerleştirildi, yapılar yıllarca rejim askerleri tarafından yerle bir edildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Busra, iç savaş öncesi turist çeken merkezlerin başında geliyordu.
ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASIYDI
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde sahip olduğu tarihi kalıntılar ve yapılarla dikkati çeken Busra Antik Kenti'nde Roma Tiyatrosu, Busra Kalesi, Serir Bent el-Melik Tapınağı, Zafer Kemeri, El-Hawa ve El-Nabatean kapıları yer alıyor.
Tarih boyunca Akad, Amori, Kenan, Arami, Roma ve Bizans gibi birçok büyük uygarlık ve imparatorluğun etkisi altında kalan alandaki yapılar, bir zamanlar ziyaretçilerin uğrak noktasıydı.