Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?"

Suriye'de 61 yıllık Baas yönetiminin devrilmesiyle, Esad ailesinin liderliğindeki rejimin Suriyelilere yaptığı işkence her geçen gün daha açık bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Şam'daki işkence ve istihbarat merkezlerinden birinde kaydedilen manzaralar, rejimin sistematik işkencesini gün yüzüne çıkardı. Şam'ın kent merkezindeki Kfar Susa bölgesinde bakanlık ve diğer resmi binaların olduğu yerleşkede, yeraltında işkence zindanlarının bulunduğu istihbarat merkezi yer alıyor. Geçmişte Suriyelilerin kalbine korkunun salındığı bu merkezdeki Hafız Esad ile oğlu Beşar Esad'ın, tıpkı rejimleri gibi, heykel ve resimlerinin yıkılması, yere indirilmesi dikkat çekiyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 1

Suriye'de Esad ailesinin liderliğindeki rejimin Suriyelilere yaptığı işkence her geçen gün ortaya çıkarken, Şam'daki işkence ve istihbarat merkezlerinden biri görüntülendi.

DÜNYA HABERLERİ

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 2

YERALTINDA İŞKENCE ZİNDANLARI

Şam'ın kent merkezindeki Kfar Susa bölgesinde bakanlık ve diğer resmi binaların olduğu yerleşkede, yeraltında işkence zindanlarının bulunduğu Esad rejiminin istihbarat merkezi yer alıyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 3

HEYKELLERİNİ YIKTILAR

Geçmişte Suriyelilerin kalbine korkunun salındığı bu merkezdeki Hafız Esad ile oğlu Beşar Esad'ın, tıpkı rejimleri gibi, heykel ve resimlerinin yıkıldığı, yere indirildiği dikkati çekiyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 4

HER MİLLETTEN TUTUKLU ALIKONULDU

Dışarıdan herhangi bir devlet binası gibi görünen yapıların altında sadece Suriyelilerin değil başka milletlerden de alıkonulanların tutulduğu zindanlar bulunuyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 5

KİMLİKLER, KAYITLAR, SABIKA FOTOĞRAFLARI

Merkezde rejimin subaylarının durduğu alanda Suriyelilerin üzerinden çıkan kimlikler, sabıka fotoğrafları, tutulan kayıtlar, farklı uyruklardan kimlikler görülüyor.

Duvarda işkencede kullanıldığı düşünülen askılardaki halat hala yerinde duruyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 6

Yer altına inildiğinde Esad rejiminin esir aldığı kişileri tuttuğu kalabalık koğuşların yer aldığı bir koridor görülüyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 7

MAHKUMLARIN İZLERİ HALA TAZE

Koğuşlarda tutulanların taş zemin üzerinde yattığı ince battaniyeler, yemeklerinde kullandıkları kaplar, kıyafetleri, hala yerlerinde duruyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 8

TUVALETLER TECRİT HÜCRESİ OLMUŞ

Koğuşlarda tutulanların, kendilerine verilen yeşil sabunları kullanarak duvarlara yazdıkları, çizdikleriyle hayata tutunduğu anlaşılıyor.

Buradaki koridorun sonunda yer alan alaturka tuvaletler, tecrit hücresine dönüştürülmüş.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 9

İNSANLIĞA AYKIRI KOŞULLAR

Suriyeli muhaliflerin aktardığına göre burada idam edilecek esirler tutuluyor.

Hücreler, altından yemek bırakılan demir bir kapı, beton zeminde alaturka tuvaletin dibinde yatak diye bir battaniye, tavanda ışık gelen küçük bir delikle insanlığa aykırı koşullarda.

Duvarlardaki yazılardan Şii mezhebine mensup kişilerin de buraya atıldığı anlaşılıyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 10

İstihbarat merkezindeki diğer bir binanın altındaki labirenti andıran zindanlarda büyük koğuşların duvarlarında sabunla çizilmiş köy hayatı, Mescid-i Aksa, kamyon, gemi, arabalar, kuşlar, doğa, Zülfikar kılıcı, savaşı anlatan resimler görülüyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 11

ZAMANI ANLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Koğuşta tutulan esirler parmaklıklardan gelen güneş ışığını kullanarak duvara çizdikleri güneş saatiyle zamanı anlamaya çalışmış.

Bunun yanı sıra zindanın koğuş ve hücrelerinde çok sayıda sabunla çizilmiş takvim de var.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 12

YAŞAM VE ÖLÜMÜN ARASINDA

İkinci binadaki hücreler de bir metrekareden fazla alana sahip değil ve burada tutulanlar tepedeki küçük açıklıktan gelen ışıkla yaşamış.

Esad rejiminin tutsakları, hücreler ve koğuşların duvarlarına yeşil sabunlarla yazılar yazarak izler bırakmış.

Tutsaklar, yeşil sabunlar ve kurşun kalemlerle, isimleri, dualari, şiirleri, sözleri, şarkıları duvarlara aktarmış.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 13

SORGU ODASINDA İŞKENCE İZİ

Arka plana fon olarak yerleştirilen perde, önündeki sandalye, tavanda buraya çevrilmiş spot lambaları, sorguların kamera kaydına alındığına işaret ediyor.

Aynı şekilde sorgu odasında, sorguyu kimin yaptığı, tarih bilgileri, sorgulananların işkence altındaki ifadelerini imzaladığı resmi evraklar hala duruyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 14

Esad rejiminin esir aldığı tutsakların sorgulandığı odalar zindanlardaki koğuşlara benziyor. Sorgu odalarının birinde işkencede kullanıldığı düşünülen sert plastik boru hala yerinde duruyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 15

KAYITLARI YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Şam'daki istihbarat merkezindeki işkence zindanlarının üzerinde resmi işlemlerin yapıldığı çok katlı bir bina yer alıyor.

Muhalifler, Esad rejimi askerlerinin buradan ayrılmadan önce merkezdeki arşivlerin bir kısmını ateşe verdiğini belirtti. Binanın giriş katında çok sayıda ofisin yandığı görülüyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 16

SİSTEMATİK İŞKENCE

Merkezdeki arşiv odasında burada tutulanların kaydedildiği yüzlerce klasör hala yerinde duruyor. Zindanların üzerinde yer alan resmi dairelerde bürokrasinin işleyişi ise işkencenin sistematikliğini ortaya koyuyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 17

Suriyeliler, 13 yıllık kanlı ve yıkıcı bir savaşla Esad ailesinin 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesini ülke genelindeki kent meydanlarında coşku içinde kutluyor.

Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?" - 18

Esad rejiminin Suriyelilere uyguladığı, sistematik işkence, korku ve terörün gün yüzüne çıkmasıyla Suriyelilerin yaşadığı bu coşku daha anlaşılır hale geliyor.

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