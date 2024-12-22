Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?"

İNSANLIĞA AYKIRI KOŞULLAR

Suriyeli muhaliflerin aktardığına göre burada idam edilecek esirler tutuluyor.

Hücreler, altından yemek bırakılan demir bir kapı, beton zeminde alaturka tuvaletin dibinde yatak diye bir battaniye, tavanda ışık gelen küçük bir delikle insanlığa aykırı koşullarda.

Duvarlardaki yazılardan Şii mezhebine mensup kişilerin de buraya atıldığı anlaşılıyor.