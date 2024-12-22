Esad rejiminin işkence merkezleri: "Bu zindanlarda insan hayal kurabilir mi?"
Suriye'de 61 yıllık Baas yönetiminin devrilmesiyle, Esad ailesinin liderliğindeki rejimin Suriyelilere yaptığı işkence her geçen gün daha açık bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Şam'daki işkence ve istihbarat merkezlerinden birinde kaydedilen manzaralar, rejimin sistematik işkencesini gün yüzüne çıkardı. Şam'ın kent merkezindeki Kfar Susa bölgesinde bakanlık ve diğer resmi binaların olduğu yerleşkede, yeraltında işkence zindanlarının bulunduğu istihbarat merkezi yer alıyor. Geçmişte Suriyelilerin kalbine korkunun salındığı bu merkezdeki Hafız Esad ile oğlu Beşar Esad'ın, tıpkı rejimleri gibi, heykel ve resimlerinin yıkılması, yere indirilmesi dikkat çekiyor.
Suriye'de Esad ailesinin liderliğindeki rejimin Suriyelilere yaptığı işkence her geçen gün ortaya çıkarken, Şam'daki işkence ve istihbarat merkezlerinden biri görüntülendi.