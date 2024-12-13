Esad rejiminin mahkum kayıtları: "İdam edildi, hastalıktan öldü, kayıp"

"REJİMİN VAHŞETİNNİ SEMBOLÜ"

Kimyasal silah kullanımı ve muhaliflerin elindeki bölgeleri bombalamasının yanı sıra, Esad'ın hapishaneleri, rejiminin vahşetinin küresel bir sembolü ve birçok ülkenin onu dışlamasının temel nedeni oldu.

Suriye'deki iç savaş sırasında yüz binlerce insan öldü ve 12 milyon insan evlerinden edildi.