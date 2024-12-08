Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni dönem kapıya dayandı. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından başkent Şam'ı da ele geçirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'dan ayrıldı. Esad'ın nereye gittiği ise henüz belirsizliğini koruyor. Muhaliflerin başkenti ele geçirdiğini ilan etmesinden saatler sonra, Şam sokakları kutlama yapan Suriyelilerle dolup taştı.

Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 1

HALK SOKAKLARA İNDİ

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi.

Başkent Şam'da sokakları dolduran Suriyeliler Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı.

Binlerce kişi Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı.

DÜNYA HABERLERİ

Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 2

SİLAHLI MUHALİFLER ŞAM'DA

Geçtiğimiz saatlerde Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti.

Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini duyurdu.

Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 3

"ŞAM ARTIK ESAD'DAN KURTULDU"

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklaması yaptı.

Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 4

MUHALİFLERDEN SURİYELİLERE ÇAĞRI

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 5
Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 6
Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 7
Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 8
Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 9
Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 10
Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 11
Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 12
Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü - 13
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