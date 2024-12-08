Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü

MUHALİFLERDEN SURİYELİLERE ÇAĞRI

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.



Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.