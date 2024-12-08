Esad rejiminin sonu: Şam'da halk sokaklara döküldü
Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni dönem kapıya dayandı. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından başkent Şam'ı da ele geçirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'dan ayrıldı. Esad'ın nereye gittiği ise henüz belirsizliğini koruyor. Muhaliflerin başkenti ele geçirdiğini ilan etmesinden saatler sonra, Şam sokakları kutlama yapan Suriyelilerle dolup taştı.
HALK SOKAKLARA İNDİ
Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi.
Başkent Şam'da sokakları dolduran Suriyeliler Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı.
Binlerce kişi Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı.