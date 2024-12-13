Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde toplandı. Özgürleşen Suriye halkı burada ilk cuma namazını kıldı. Suriyeliler, namazın ardından tekbirler getirerek ülkenin esaretten kurtuluşunu kutladı.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 1

ŞAM'DA ÖZGÜR CUMA

Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 2

HALK EMEVİ CAMİİ'NE AKIN ETTİ

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne akın etti.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 3

ESARETTEN KURTULUŞ

Binlerce kişi caminin avlusunda ve çevresinde saf tutarak cuma namazını kıldı.

Suriyeliler, namazın ardından tekbirler getirerek ülkenin esaretten kurtuluşunu kutladı.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 4

SURİYE'NİN YENİ BAYRAĞI DALGALANDI

Suriye'nin yeni bayrağının dalgalandığı cami avlusunda muhalif askerler de sloganlar eşliğinde ülkenin özgürleştiğini tüm dünyaya duyurdu.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 5

EMEVİ CAMİİ'NİN TARİHİ ÖNEMİ

Şam'ın sembolü Emevi Camii, 714 yılında ibadete açılmıştı. Hadisler ve Şam geleneğine göre, Emevi Camii'nin bir minaresine Hazreti İsa'nın kıyamet günü öncesinde gökten ineceği ve Müslümanları bir araya toplayarak bir diriliş gerçekleştirileceğine inanılıyor.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 6

Geçtiğimiz gün MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii’ne gelerek namaz kıldı. Aracını ise HTŞ’nin lideri Colani sürdü.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 7

SURİYE'DE REJİMİN ÇÖKÜŞÜ

Muhalifler, İdlib'in güneyindeki bölgelere saldırıları artıran rejim güçlerine karşı 27 Kasım'da devrim yürüyüşü başlattı.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 8

30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçiren muhalif gruplar, aynı gün İdlib genelinde de kontrolü sağladı.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 9

Esad'ın ordusuna karşı ilerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldı.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 10

7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalifler, kilit noktaları ele geçirdi. 8 Aralık'ta kontrolü kaybeden Beşar Esad rejimi düştü.

Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 11
Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 12
Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 13
Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 14
Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti - 15
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