Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti

EMEVİ CAMİİ'NİN TARİHİ ÖNEMİ

Şam'ın sembolü Emevi Camii, 714 yılında ibadete açılmıştı. Hadisler ve Şam geleneğine göre, Emevi Camii'nin bir minaresine Hazreti İsa'nın kıyamet günü öncesinde gökten ineceği ve Müslümanları bir araya toplayarak bir diriliş gerçekleştirileceğine inanılıyor.