Esad sonrası ilk cuma namazı: Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti
Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde toplandı. Özgürleşen Suriye halkı burada ilk cuma namazını kıldı. Suriyeliler, namazın ardından tekbirler getirerek ülkenin esaretten kurtuluşunu kutladı.
ŞAM'DA ÖZGÜR CUMA
Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşanıyor.