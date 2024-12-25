Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı

İSTİHBARAT AJANI ŞAKASI GÜLDÜRDÜ

Oyunun başında yapılan konuşmada, normalde cep telefonuyla kayıt almanın, canlı yayın açmanın, fotoğraf çekmenin yasak olduğunu ancak bu akşam serbest olduğu belirterek "istihbarat ajanlarının oyun hakkında rapor yazmayacağı" esprisi izleyicilerde kahkahayla karşılık buldu.