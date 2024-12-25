Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı
Fransa'da sığınmacı olarak yaşayan Suriyeli ikiz kardeşler, 13 yıl sonra ülkelerine dönerek Şam'da rejim istihbaratının takibinden uzak ilk tiyatro oyununu sergiledi. Fransa'daki iki Suriyeli sığınmacının hikayesini sahneye taşıyan oyun Şam'daki seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.
İKİZ KARDEŞLER SAHNEDE
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin zulmünden Fransa'ya kaçan Suriyeli tiyatro oyuncusu ikiz Malas kardeşler, Şam'da izleyiciyle buluştu.
Malas kardeşler Batı'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı sorunları ele alan bir oyunu sahneye koydu.