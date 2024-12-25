Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı

Fransa'da sığınmacı olarak yaşayan Suriyeli ikiz kardeşler, 13 yıl sonra ülkelerine dönerek Şam'da rejim istihbaratının takibinden uzak ilk tiyatro oyununu sergiledi. Fransa'daki iki Suriyeli sığınmacının hikayesini sahneye taşıyan oyun Şam'daki seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 1

İKİZ KARDEŞLER SAHNEDE

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin zulmünden Fransa'ya kaçan Suriyeli tiyatro oyuncusu ikiz Malas kardeşler, Şam'da izleyiciyle buluştu.

Malas kardeşler Batı'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı sorunları ele alan bir oyunu sahneye koydu.

DÜNYA HABERLERİ

Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 2

ÖZGÜR SURİYE'DE İLK OYUN

Suriyeli kardeşlerin esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki ilk tiyatro oyunu, Hiyam Tiyatrosu'nda sahneledi.

Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 3

BAYRAKLI TİŞÖRTLERLE ÇIKTILAR

Son sahnede, oyuncular üç yıldızlı yeni özgür Suriye bayraklarının bulunduğu tişörtlerle sahneye çıktı.

Seyirciler tarafından ayakta alkışlandılar. Seyirciler Suriye devrimi sloganları da attı.

Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 4

İSTİHBARAT AJANI ŞAKASI GÜLDÜRDÜ

Oyunun başında yapılan konuşmada, normalde cep telefonuyla kayıt almanın, canlı yayın açmanın, fotoğraf çekmenin yasak olduğunu ancak bu akşam serbest olduğu belirterek "istihbarat ajanlarının oyun hakkında rapor yazmayacağı" esprisi izleyicilerde kahkahayla karşılık buldu.

Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 5

ESAD KARDEŞLERLE DALGA GEÇTİLER

Oyunun başlaması için bekleyen seyircilerle konuşmasında Beşar ve Mahir Esad kardeşlerin "korkakça kaçtıklarını" şimdi Malas kardeşlerin ülkelerine döndüğünü söylemeleri alkışlandı.

Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 6
Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 7
Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 8
Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 9
Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 10
Esad sonrası ilk özgür oyun! Tiyatrocu kardeşler Şam'da sahneye çıktı - 11
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