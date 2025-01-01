Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı
Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi sonrası ilk yılbaşı kutlandı.
Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü.
Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü.
Başkent Şam’daki Suriyeliler, yeni yıl kutlamalarına katılmak için Emevi Meydanı'na ve Bab Toma Meydanı'na akın etti.
Suriyeliler yeni yıl, havai fişek gösterileriyle kutladı.