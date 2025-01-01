Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi sonrası ilk yılbaşı kutlandı.

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 1

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü.

DÜNYA HABERLERİ

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 2

Başkent Şam’daki Suriyeliler, yeni yıl kutlamalarına katılmak için Emevi Meydanı'na ve Bab Toma Meydanı'na akın etti. 

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 3

Suriyeliler yeni yıl, havai fişek gösterileriyle kutladı.

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 4
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 5
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 6
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 7
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 8
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 9
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 10
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 11
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 12
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 13
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 14
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 15
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 16
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 17
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 18
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 19
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 20
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 21
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 22
Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı - 23
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