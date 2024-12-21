Esad sonrası Suriye'de intikam operasyonları olacak mı?

"SİYASİ YOLLA VERMEYECEĞİZ"

Geçiş dönemi için mevcut tek çerçeve artık geçerli değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı hem Esad hükümetini hem de muhalif grupları kapsayan bir siyasi süreç çağrısında bulunuyordu.

İdlibi, “Herkes, özellikle de sahadaki isyancılar, 'Bu çerçeve artık geçerli değil, çünkü artık bir rejim yok. Rejime askeri yollarla kaybettiklerini siyasi yollarla vermeyeceğiz’ diyor” diye aktarıyor.

BM'nin Suriye'deki insani yardım koordinatörü Adam Abdelmoula, şu ana kadar kamu sektörü çalışanlarının geçici başbakanın işlerine geri dönme çağrılarına kulak asmadığını ve bunun da havaalanları, sınır kapıları ve Dışişleri Bakanlığı gibi yerlerde sorunlara yol açtığını söyledi.