Esad sonrası Suriye'de intikam operasyonları olacak mı?
Esad ailesinin iktidarının sona ermesi pek çok Suriyeli için sevinç ve korku karışımı bir bilinmezlik anı. HTŞ'nin başını çektiği muhalif grupların liderleri, sivil kurumlar tarafından yönetilen çoğulcu bir Suriye yaratmak istediklerini anlatıyor. Pek çok kişi Esad devletinin eski figürlerine ya da eski rejimi destekleyen topluluklara karşı intikam cinayetleri işlenmesinden endişe ediyor. Ancak HTŞ, intikamla hareket etmeyeceklerinin mesajı verdi. Peki, Esad sonrası Suriye'de gerçekten nasıl bir yönetim olacak?
Suriye'nin nasıl yönetileceği sorusu 50 yıldır ilk kez bu kadar açık.
Esad ailesinin iktidarının sona ermesi pek çok Suriyeli için sevinç ve korku karışımı bir bilinmezlik anı.
Devlet Başkanı Beşar Esad'ı deviren gruplardan Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderleri, geçmişte El Kaide ile olan bağlarından vazgeçtiğini söylüyor.
Muhalif liderler, sivil kurumlar tarafından yönetilen çoğulcu bir Suriye yaratmak istediklerini anlatıyor.