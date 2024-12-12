Esad Suriye'den nasıl kaçtı? "Sonu Kaddafi ve Saddam gibi olacaktı!"
Suriye'de rejim devrildi, Esad Rusya'ya kaçtı. Peki bu süreçte neler yaşandı? Amerikan medyasının yer alan habere göre Esad'ın Suriye'den Rusya'ya kaçışının arkasında Rus istihbaratı var. Muhaliflerin başkent Şam'a yaklaşmasıyla, Esad sonunun Saddam ve Kaddafi gibi olacağından korkarak ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.
Suriye'de muhaliflerin harekatı sırasında Beşar Esad bir anda ortadan kaybolmuş, uçağının düştüğü iddiaları ortaya atılmıştı.
Kısa süre sonraysa Rusya'da olduğu ortaya çıktı.