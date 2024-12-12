Esad Suriye'den nasıl kaçtı? "Sonu Kaddafi ve Saddam gibi olacaktı!"

Suriye'de rejim devrildi, Esad Rusya'ya kaçtı. Peki bu süreçte neler yaşandı? Amerikan medyasının yer alan habere göre Esad'ın Suriye'den Rusya'ya kaçışının arkasında Rus istihbaratı var. Muhaliflerin başkent Şam'a yaklaşmasıyla, Esad sonunun Saddam ve Kaddafi gibi olacağından korkarak ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

Esad Suriye'den nasıl kaçtı? "Sonu Kaddafi ve Saddam gibi olacaktı!" - 1

Suriye'de muhaliflerin harekatı sırasında Beşar Esad bir anda ortadan kaybolmuş, uçağının düştüğü iddiaları ortaya atılmıştı.

Kısa süre sonraysa Rusya'da olduğu ortaya çıktı.

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Esad Suriye'den nasıl kaçtı? "Sonu Kaddafi ve Saddam gibi olacaktı!" - 2

Peki bu süreçte neler oldu? Amerikan Bloomberg sitesi özel haberine göre HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin ilerleyişi sırasında Rusya, Esad'la temasa geçti.

Rusya Esad'ı savaşı kaybedeceğine ikna etti ve ailesiyle birlikte Esad'a hemen harekete geçmesi halinde ülkeden güvenli çıkış önerdi.

Esad Suriye'den nasıl kaçtı? "Sonu Kaddafi ve Saddam gibi olacaktı!" - 3

Suriye'den kaçış operasyonunu Rus istihbaratı organize etti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar Esad'ın uçağının takip edilememesi için transponder'ını kapattığını kaydetti.

Esad Suriye'den nasıl kaçtı? "Sonu Kaddafi ve Saddam gibi olacaktı!" - 4

Moskova'daki Stratejik Analizler ve Teknolojiler Merkezi'nin başındaki Ruslan Pukhov, "Esad ülkeyi terk etmeseydi akıbeti Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi ya da Irak lideri Saddam Hüseyin gibi olacaktı." dedi.

Esad'ın kaçışının mantık çerçevesinde alınmış bir karar olduğunu savundu.

Esad Suriye'den nasıl kaçtı? "Sonu Kaddafi ve Saddam gibi olacaktı!" - 5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'se Suriye'deki durumu öngöremeyen Rus istihbaratına tepkili.

Esad Suriye'den nasıl kaçtı? "Sonu Kaddafi ve Saddam gibi olacaktı!" - 6

Kremlin'e yakın kaynaklar, Putin'in Rus istihbaratının Suriye'de gelişen durumu çok geç olmadan nasıl fark edemediğini sorguladığını kaydetti.

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