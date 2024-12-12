Esad Suriye'den nasıl kaçtı? "Sonu Kaddafi ve Saddam gibi olacaktı!"

Moskova'daki Stratejik Analizler ve Teknolojiler Merkezi'nin başındaki Ruslan Pukhov, "Esad ülkeyi terk etmeseydi akıbeti Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi ya da Irak lideri Saddam Hüseyin gibi olacaktı." dedi.



Esad'ın kaçışının mantık çerçevesinde alınmış bir karar olduğunu savundu.