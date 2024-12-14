Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı
Suriye'de Esad rejimi devrildikten sonra sokaklarda hayat normale döndü... Esad ailesinin konutuna komşu yaşayan Şamlılar da rahat nefes aldı. Esad'ın özel konutunun bulunduğu caddenin sakinleri, sürekli izlendiklerini, evlerine misafir bile çağıramadıklarını anlattı.
ŞAMLILAR YAŞADIKLARINI ANLATTI
Devrik lider Beşar Esad ülkeyi terk etti. Başkent Şam'daki komşuları rahat nefes aldı. Esad ailesinin konutuna komşu yaşayan Şamlılar, yaşadıklarını anlattı...