Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı

"EVİME MİSAFİR ÇAĞIRAMIYORDUM"

Ebu Diab da aynı caddede yaşayan bir başka Suriyeli.

Evine misafir bile çağıramadığını anlatan genç adam, “Hiçbir avantajımız yoktu, sadece zararı vardı. Ne zaman bir misafirimiz gelse istihbarat servislerine gitmek zorundaydık. Onlara gidip ziyaretçinin adını veriyorduk. Misafir geldiğinde üstünün aranması gerekiyordu. Kontrol noktasında on dakika bekletilip aranıyorlardı." dedi.

Öfkeli komşu, "Misafir gelmeden önce bile kimliğini alıp kontrol ediyorlardı. Aranan bir akrabası varsa içeri almıyorlardı. Misafirimi görmek için dışarı çıkmak zorundaydım." ifadelerini kullandı.