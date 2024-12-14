Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı

Suriye'de Esad rejimi devrildikten sonra sokaklarda hayat normale döndü... Esad ailesinin konutuna komşu yaşayan Şamlılar da rahat nefes aldı. Esad'ın özel konutunun bulunduğu caddenin sakinleri, sürekli izlendiklerini, evlerine misafir bile çağıramadıklarını anlattı.

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 1

ŞAMLILAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Devrik lider Beşar Esad ülkeyi terk etti. Başkent Şam'daki komşuları rahat nefes aldı. Esad ailesinin konutuna komşu yaşayan Şamlılar, yaşadıklarını anlattı...

DÜNYA HABERLERİ

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 2

"HER HAREKETİMİZ İZLENİYORDU"

Suriyeli Adnan Habbal, Esad'ın özel konutunun bulunduğu caddenin sakini. Ancak devrik lidere komşu olmak onun hayatını zorlaştırdı.

Suriyeli adama göre her hareketleri izleniyordu. Üstelik ufak bir hatanın bile cezası ağırdı.

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 3

"HER KELİME ÖÇÜLDÜ, HER HAREKET İZLENDİ"

Esad'ın komşusu devrik liderin ardından, "Perdelerini kaldırmalarına izin verilmeyen evler vardı. Birçok zorlukla karşılaştık. Burada yaptığımı herhangi bir hata, aynı bölgede olduğumuz için dışarıdaki birinin on katı cezayla sonuçlanabilirdi. Ne demek istediğimi biliyorsunuz, her kelime ölçüldü, her hareketimiz izlendi." diye konuştu.

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 4

"EVİME MİSAFİR ÇAĞIRAMIYORDUM"

Ebu Diab da aynı caddede yaşayan bir başka Suriyeli.

Evine misafir bile çağıramadığını anlatan genç adam, “Hiçbir avantajımız yoktu, sadece zararı vardı. Ne zaman bir misafirimiz gelse istihbarat servislerine gitmek zorundaydık. Onlara gidip ziyaretçinin adını veriyorduk. Misafir geldiğinde üstünün aranması gerekiyordu. Kontrol noktasında on dakika bekletilip aranıyorlardı." dedi.

Öfkeli komşu, "Misafir gelmeden önce bile kimliğini alıp kontrol ediyorlardı. Aranan bir akrabası varsa içeri almıyorlardı. Misafirimi görmek için dışarı çıkmak zorundaydım." ifadelerini kullandı.

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 5

Bir zamanlar Esad'ın ailesinin ikametgahı olan evin içinde şimdi aile fotoğrafları ve albümleri etrafa dağılmış durumda.

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 6

Yerler de dağılmış kağıtlarla kaplı.

Esad ve ailesi, muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Rusya'ya sığınmıştı.

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 7

KAÇIŞ PLANINI SON ANA KADAR SAKLADI

Eski Devlet Başkanı Beşar Esad, iktidarı çökerken Suriye'den kaçma planlarını neredeyse hiç kimseye duyurmadı.

Kaçmayı planladığını itiraf etmek yerine, yardımcılarını, yetkililerini ve hatta akrabalarını kandırmayı tercih etti.

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 8

KARDEŞİNE BİLE HABER VERMEDİ

Askeri analistlere göre Esad son bir direniş bile göstermedi. Kendi birliklerini bile harekete geçirmedi ve destekçilerini kendi kaderleriyle baş başa bıraktı.

Üç yardımcısına göre Esad, ordunun seçkin 4. Zırhlı Tümeni komutanı olan küçük kardeşi Mahir'e bile kaçış planından bahsetmedi.

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 9

Sosyal medyada paylaşılan evinin görüntüleri, Esad'ın aceleyle evden ayrıldığını, ocakta pişmiş yemek bıraktığını ve aile fotoğraf albümleri gibi bazı kişisel eşyaları geride bıraktığını gösteriyor.

Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 10
Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı - 11
DAHA FAZLA GÖSTER