Esad ülkeden kaçtı, komşuları rahat nefes aldı

"HER KELİME ÖÇÜLDÜ, HER HAREKET İZLENDİ"

Esad'ın komşusu devrik liderin ardından, "Perdelerini kaldırmalarına izin verilmeyen evler vardı. Birçok zorlukla karşılaştık. Burada yaptığımı herhangi bir hata, aynı bölgede olduğumuz için dışarıdaki birinin on katı cezayla sonuçlanabilirdi. Ne demek istediğimi biliyorsunuz, her kelime ölçüldü, her hareketimiz izlendi." diye konuştu.