Esad zenginleşti, askerler öfkelendi: Rejim ordusu nasıl çöktü?

GİTTİKÇE SERTLEŞEN EMİRLER

Belgeye göre, rejimin çaresizliğinin bir işareti olarak, Esad ailesine yakın kilit bir kurum olan Suriye Hava İstihbarat Müdürlüğü, 1 Aralık'ta muhaliflerin kritik ilerleme sağlamasının ardından adamlarını ülke genelindeki kontrol noktalarında "gevşeklik" yapmakla suçladı ve savaşmazlarsa "ağır" cezalar verileceği uyarısında bulundu.

Gittikçe sertleşen emir ve tehditlere rağmen giderek daha fazla asker ve subay firar etti.

Bu durum, ordunun ve rejimin kaçınılmaz sonunu hazırladı.