Esad zenginleşti, askerler öfkelendi: Rejim ordusu nasıl çöktü?
Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Rejim ordusundan kaynaklar, Esad'ın bir zamanlar korkulan ordusunun, askerlerin moral bozukluğu, yabancı müttefiklere aşırı bağımlılık ve yolsuzluğa karşı saflarda büyüyen öfke nedeniyle nasıl zamanla yok olduğunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. Askeri kaynaklara göre, sahada kalan rejim ordusunda ciddi bir uyum eksikliği vardı. Esad ailesi zaman içinde zenginleşirken askerlerin maaşları yetersiz kaldı. Saflardaki öfke ve moral bozukluğunun giderek artması, kaçınılmaz sonu hazırladı... Esad'ın ordusu nasıl çöktü?
13 YILLIK İÇ SAVAŞIN SONU
Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, yıllardır Suriye'de devam eden iç savaşın baskısı altındaydı.
27 Kasım tarihinde muhalif grupların başlattığı saldırılar Esad rejiminin düşmesiyle sonuçlandı.
İki haftadan biraz daha kısa bir sürede muhalifler başkent Şam'a girerek eski başkan Beşar Esad'ı devirdi ve ordusu da eriyip gitti.
Bu bozgun, yüz binlerce insanın ölümüne yol açan 13 yıllık bir iç savaşı aniden sonlandırdı.