Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler"
Rejimin düşmesi sonucu Rusya'ya kaçan devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın zehirlenerek öldürülmek istendiği iddia edildi. Devrik liderin Moskova'da bir zehirleme girişimi sonucu "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya başladığı" öne sürüldü. Eski bir Rus ajanı tarafından aktarılana göre, Esad'a yönelik suikast girişimi başarısız oldu. Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı. İddia dünya basınında geniş yankı bulurken Moskova'dan bir açıklama gelmedi.
ESAD'A SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI
Devrik Suriye lideri Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi.
Üst düzey eski bir Rus ajanı tarafından yönetildiği iddia edilen bir sosyal medya hesabı, devrik liderin pazar günü rahatsızlandığını ileri sürdü.