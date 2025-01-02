Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler"

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yine sosyal medya hesabının iddiasında, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in yardımcısı Nikolay Patruşev'e sunulan rapora göre olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Ancak şu ana kadar Beşar Esad'ın nasıl zehirlendiği konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı." ifadelerine yer verildi.