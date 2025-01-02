Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler"

Rejimin düşmesi sonucu Rusya'ya kaçan devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın zehirlenerek öldürülmek istendiği iddia edildi. Devrik liderin Moskova'da bir zehirleme girişimi sonucu "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya başladığı" öne sürüldü. Eski bir Rus ajanı tarafından aktarılana göre, Esad'a yönelik suikast girişimi başarısız oldu. Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı. İddia dünya basınında geniş yankı bulurken Moskova'dan bir açıklama gelmedi.

Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler" - 1

ESAD'A SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

Devrik Suriye lideri Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Üst düzey eski bir Rus ajanı tarafından yönetildiği iddia edilen bir sosyal medya hesabı, devrik liderin pazar günü rahatsızlandığını ileri sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler" - 2

"ÖKSÜRMEYE VE BOĞULMAYA BAŞLADI"

59 yaşındaki Esad'ın tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı iddia ediliyor.

Kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var." ifadelerini kullandı.

Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler" - 3

SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Rus ajanı tarafındasn yönetildiği iddia edilenn hesabın aktardığına göre boğulmaya başlayan Esad'a su verildi, durum kısmen kontrol altına alında, ancak nefesi tamamen normale dönmedi.

Doktorlar yanına gittiğinde durumu iyice kötüleşmişti. Esad'ı bulunduğu yerde tedavi etmek için kaldığı yere ekipler gönderildi.

Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler" - 4

"VÜCUDUNDA ZEHİR TESPİT EDİLDİ"

Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

İddiaya göre yapılan testler sonucnda vücudunda zehir olduğu tespit edildi.

Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler" - 5

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yine sosyal medya hesabının iddiasında, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in yardımcısı Nikolay Patruşev'e sunulan rapora göre olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Ancak şu ana kadar Beşar Esad'ın nasıl zehirlendiği konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı." ifadelerine yer verildi.

Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler" - 6

ESAD AİLESİNDE KARA BULUTLAR

Geçtiğimiz ay Esad'ın eşi Esma'nın İngiltere'ye dönmesinin fiilen yasaklandığı ortaya çıkmıştı.

Londra doğumlu 49 yaşındaki Esma Esad, pasaportunun süresi dolduğu için ülkesine geri dönemeyecek.

Esad ve ailesi şu anda Moskova'da sürgünde yaşıyor. Rejimin düştüğü ve çiftin Moskova'ya kaçtığı günden bu yana Esma'nın İngiltere'ye dönmek istediği ve hatta boşanmak istediği yönünde haberler geliyor.

Esad'a suikast girişimi: "Zehirleyerek öldürmek istediler" - 7
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