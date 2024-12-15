Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi

Hem Esad hem de kendisinden önce devlet başkanı olan ve 2000 yılında ölen babası Hafız, hak grupları ve hükümetler tarafından ülkenin kötü şöhretli hapishane sistemindeki toplu infazlar da dahil olmak üzere yargısız infazlarla suçlandı.

Esad ihlalleri gerçekleştirdiğini reddetti.