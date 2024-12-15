Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi

Suriye'de Esad rejiminin düşmesi sonrası, insan hakları ihlalleri gün yüzüne çıkıyor. NTV ekibinden Osman Nuri Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, o ihlalleri aktarmaya devam ediyor. Horozal'ın objektifinden el Hüseyniye bölgesindeki toplu mezar...

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 1

Suriye'de Esad rejiminin çöküşünün ardından, 24 yıllık insan hakları ihlalleri birer birer ortaya çıkıyor. 

NTV ekibinden kameraman Cüneyt Ali Horozal, el Hüseyniye bölgesindeki toplu mezarı fotoğrafladı.

DÜNYA HABERLERİ

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 2

Toplu mezar, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinde yer alıyor.

Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde arama çalışmaları sürüyor.

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 3

Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 4

Esad'ın kendisine karşı yapılan protestoları bastırmasının bölgesel güçleri de içine çeken geniş çaplı bir savaşa dönüştüğü 2011 yılından bu yana yüz binlerce Suriyelinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 5

Hem Esad hem de kendisinden önce devlet başkanı olan ve 2000 yılında ölen babası Hafız, hak grupları ve hükümetler tarafından ülkenin kötü şöhretli hapishane sistemindeki toplu infazlar da dahil olmak üzere yargısız infazlarla suçlandı.

Esad ihlalleri gerçekleştirdiğini reddetti.

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 6

Pazar günü Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye hapishanelerinin açılması da benzer korkulara yol açmış, aktivistler ve tutuklu yakınlarını arayan aileler, kaçan askerlerin akıbetleri ile ilgili kanıtları yok etmiş olmasından korktuklarını söylemişlerdi.

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 7

Suriye’de 24 yıllık Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından geçiş süreci yaşanıyor.

Şam’ın muhalifler tarafından ele geçirilmesinin üzerinden tam bir hafta geçti.

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 8

Geçiş süreci şaşırtıcı derecede sorunsuz yaşanırken, Şam'da insanlar hayatlarına devam etmeye çalışıyor.

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 9

On binlerce Suriyeli’nin ilk hedefi, yıllar önce kaybolan yakınlarını aramak için Esad'ın hapishaneleri, özellikle de başkentin dış mahallesindeki Sednaya oldu.

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 10

Ancak “ölüm kampı”olarak bilinen Sednaya Hapishanesi’nde yakınlarına dair iz bulabilen kişi sayısı çok az.

Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 11
Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi - 12
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