Esad'dan geriye kalanlar! NTV ekibi Suriye'deki toplu mezarı görüntüledi
Suriye'de Esad rejiminin düşmesi sonrası, insan hakları ihlalleri gün yüzüne çıkıyor. NTV ekibinden Osman Nuri Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, o ihlalleri aktarmaya devam ediyor. Horozal'ın objektifinden el Hüseyniye bölgesindeki toplu mezar...
Suriye'de Esad rejiminin çöküşünün ardından, 24 yıllık insan hakları ihlalleri birer birer ortaya çıkıyor.
NTV ekibinden kameraman Cüneyt Ali Horozal, el Hüseyniye bölgesindeki toplu mezarı fotoğrafladı.