Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla yakalandı: Beyrut Havalimanı'nda tutuklandılar

"HAMA KASABI" ÜLKEDEN AYRILDI

Esad'ın amcası Rıfat önceki gün ülkeden ayrılmıştı.

Yetkililer, Rıfat'ın bir gün önce gerçek pasaportuyla uçtuğunu ve durdurulmadığını söyledi.

İsviçreli federal savcılar, mart ayında Rıfat'ı 40 yılı aşkın bir süre önce cinayet ve işkence emri verdiği iddiasıyla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle itham etmişti.

Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın kardeşi olan Rıfat Esad, Hama şehrini bombalayan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan topçu birliğini yönetmiş ve kendisine “Hama Kasabı” lakabını kazandırmıştı.