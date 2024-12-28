Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla yakalandı: Beyrut Havalimanı'nda tutuklandılar

Lübnanlı yetkililer, Esad'ın kuzeninin eşi ve kızının Beyrut havaalanında tutuklandıklarını açıkladı. Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla kaçmaya çalışıyordu.

Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla yakalandı: Beyrut Havalimanı'nda tutuklandılar - 1

Lübnanlı yargı ve güvenlik yetkilileri, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzenlerinden birinin eşi ve kızının dün sahte pasaportlarla uçmaya çalıştıkları Beyrut havaalanında tutuklandıklarını açıkladı.

Olayla ilgili bilgi sahibi beş Lübnanlı yetkiliye göre, Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Rıfat Esad'ın oğlu ve Beşar Esad'ın amcası Duraid Esad'ın eşi Raşa Khazem ve kızları Şems, Lübnan'a kaçak yollardan girmişlerdi.

Tutuklandıklarında ise Mısır'a uçmaya çalışıyorlardı. Lübnan Genel Güvenliği tarafından gözaltında tutuluyorlardı.

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Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla yakalandı: Beyrut Havalimanı'nda tutuklandılar - 2

"HAMA KASABI" ÜLKEDEN AYRILDI

Esad'ın amcası Rıfat önceki gün ülkeden ayrılmıştı.

Yetkililer, Rıfat'ın bir gün önce gerçek pasaportuyla uçtuğunu ve durdurulmadığını söyledi.

İsviçreli federal savcılar, mart ayında Rıfat'ı 40 yılı aşkın bir süre önce cinayet ve işkence emri verdiği iddiasıyla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle itham etmişti.

Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın kardeşi olan Rıfat Esad, Hama şehrini bombalayan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan topçu birliğini yönetmiş ve kendisine “Hama Kasabı” lakabını kazandırmıştı.

Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla yakalandı: Beyrut Havalimanı'nda tutuklandılar - 3

ON BİNLERCESİ LÜBNAN'A GİTTİ

Bu yılın başlarında Rıfat Esad, İsviçre'de Hama ile bağlantılı olarak savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edildi.

Esad'ın bu ayın başlarında düştüğü gece, isyancı güçlerin Şam'a girdiği sırada on binlerce Suriyelinin Lübnan'a yasadışı yollardan girdiğine inanılıyor.

Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla yakalandı: Beyrut Havalimanı'nda tutuklandılar - 4

KÖTÜ ŞÖHRETLİ 4. TÜMEN

Lübnanlı güvenlik ve yargı yetkilileri, eski Suriye Ordusu'nun kötü şöhretli 4. Tümeni'nin 20'den fazla mensubunun, askeri istihbarat görevlilerinin ve Esad'ın güvenlik güçleriyle bağlantılı diğer kişilerin daha önce Lübnan'da tutuklandığını bildirdi.

Bu kişilerden bazıları silahlarını satmaya çalıştıkları sırada tutuklandı.

Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla yakalandı: Beyrut Havalimanı'nda tutuklandılar - 5

INTERPOL İHBARI ALDILAR

Lübnan savcılığı da Esad döneminde Suriye istihbaratının eski direktörü olan Cemil  el-Hasan'ın tutuklanmasını talep eden bir Interpol ihbarı aldı.

Lübnan'ın geçici Başbakanı Necip Mikati daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada Lübnan'ın, Interpol'ün el-Hasan'ın tutuklanması talebiyle işbirliği yapacağını söylemişti.

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