Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla yakalandı: Beyrut Havalimanı'nda tutuklandılar
Lübnanlı yetkililer, Esad'ın kuzeninin eşi ve kızının Beyrut havaalanında tutuklandıklarını açıkladı. Esad'ın akrabaları sahte pasaportlarla kaçmaya çalışıyordu.
Lübnanlı yargı ve güvenlik yetkilileri, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzenlerinden birinin eşi ve kızının dün sahte pasaportlarla uçmaya çalıştıkları Beyrut havaalanında tutuklandıklarını açıkladı.
Olayla ilgili bilgi sahibi beş Lübnanlı yetkiliye göre, Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Rıfat Esad'ın oğlu ve Beşar Esad'ın amcası Duraid Esad'ın eşi Raşa Khazem ve kızları Şems, Lübnan'a kaçak yollardan girmişlerdi.
Tutuklandıklarında ise Mısır'a uçmaya çalışıyorlardı. Lübnan Genel Güvenliği tarafından gözaltında tutuluyorlardı.