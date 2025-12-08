Esad'ın ardından Suriye: Türkiye'deki 1 milyon 290 bin Suriye'li geri döndü

2011 yılında Arap ülkelerindeki hareketlilikten etkilenen lise öğrencileri bir duvara "Senin sıran da geldi, doktor." yazdı. Beşar Esad, asıl mesleği göz doktorluğu olduğu için bu şekilde tanınıyordu. Bu hareketle başlayan iç karışıklık 13 yıl süren bir iç savaşı beraberinde getirdi.

2011 yılında yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip olan Suriye'de nüfusun büyük bir çoğunluğu göç etmek zorunda kaldı.