Esad'ın ardından Suriye: Türkiye'deki 1 milyon 290 bin Suriye'li geri döndü
08.12.2025 10:39
NTV - Haber Merkezi
2011-2024 yılları arasında süren Suriye iç savaşının ardından Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenler vatanlarına geri dönüyor.
SURİYE'DE İÇ SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENDİ
2011 yılında Arap ülkelerindeki hareketlilikten etkilenen lise öğrencileri bir duvara "Senin sıran da geldi, doktor." yazdı. Beşar Esad, asıl mesleği göz doktorluğu olduğu için bu şekilde tanınıyordu. Bu hareketle başlayan iç karışıklık 13 yıl süren bir iç savaşı beraberinde getirdi.
2011 yılında yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip olan Suriye'de nüfusun büyük bir çoğunluğu göç etmek zorunda kaldı.
Türkiye'de kaç Suriyeli var ?
Suriye'nin sınır komşusu olarak Türkiye'de göç eden Suriyelilere ev sahipliği yaptı. Türkiye'de resmi makamların yaptığı açıklamaya göre 3 milyon 875 bin resmi kaydı bulunan Suriyeli göçmen yaşıyor.
Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki bölgelere geri göndermeler ve Avrupa'ya düzensiz geçişlerle Türkiye'deki göçmen sayısı da zamanla azaldı.
Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başkent Şam'ın ele geçirilmesiyle birlikte Esad yönetimi yıkıldı
TÜRKİYE'DEN DESTEK
Şam'da yeni yönetimin kurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da destekleyici açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin bir an önce ayağa kalkması temel amacımız, kalıcı refah için İslam dünyasının desteği çok önemli." dedi. Erdoğan, Suriye halkının yanlarında olacaklarını ve 14 yıllık zulümün sona erdiğini dile getirdi.
GERİ DÖNÜŞ KOORDİNASYON MERKEZLERİ
Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de kutlamalar yaptı. Suriye'de güvenli bölgelerdeki istikrarın artmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Göç idaresi tarafından gönüllü geri dönüş koordinasyon merkezleri kuruldu.
1 MİLYON 290 BİN KİŞİ SURİYEYE DÖNDÜ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı son açıklamada 8 Aralık 2024 sonrasında 550 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü, 2016 yılından bu yana ise toplam 1 milyon 290 bin kişinin “gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” şekilde vatanlarına dönüş yaptığı belirtildi.
Süreç Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Sürecin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, her bir dönüşün insan onuruna yakışır biçimde gerçekleştirildiğini vurguladı.