Esad'ın askeri gücü: Muhaliflerin eline geçen silahlar

MT-LB

MT-LB, halen kullanılan eski nesil Sovyet dönemi hafif zırhlı piyade taşıyıcılardan ve bir dönem Polonya'da da üretildi.

1970'lerden itibaren envantere giren genel maksat aracı, amfibik ve paletli bir zırhlı araç.

Araç 11,9 ton ağırlığında, uzunluğu 6,45, genişliği 2,86, yüksekliği ise 1,86 metre.

2'si mürettebat 11 asker taşıyabilen aracın 12,7 milimetrelik NSV veya Kord ağır makineli tüfek, 30 milimetrelik AGS17D/AGS-30 otomatik bombaatar, 30 milimetrelik 2A42/2A72 otomatik top taşıyan modelleri bulunuyor.

500 kilometre menzilli MT-LB, saatte yollarda 60, arazide 30, sularda ise 5-6 kilometre hızda ilerleyebiliyor.