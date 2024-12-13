Esad'ın askeri gücü: Muhaliflerin eline geçen silahlar
Suriye'de devrilen Beşar Esad rejimi güçlerinin, geri çekilirken ardında bıraktığı askeri envanter ortaya çıktı. Bu envanterde zırhlı personel taşıyıcılar, obüs, top ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) yer alıyor. Bulunan araçların çoğunlukla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) döneminde üretilmiş eski nesil araçlar olduğu ve etkin kullanımları için bakım, onarım gerektirdiği belirtiliyor.
MUHALİFLERİN ELİNE GEÇEN SİSTEMLER
Suriye'de devrik Beşar Esad rejiminin askeri envanterinin durumu ortaya çıktı.
Rejimi deviren güçlerin eline geçen kara kuvvetleri envanterindeki zırhlı personel taşıyıcılar, obüs ve toplar ile ÇNRA sistemlerine yönelik teknik bilgiler derlendi.
Muhalif güçlerin eline geçen zırhlı personel taşıyıcılar çoğunlukla Sovyetler döneminde üretilmiş eski nesil araçlar.
Bu silah ve araçların özellikleri şöyle: