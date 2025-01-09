Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı"
Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times, İranlı üst düzey bir generalin itiraflarını yayınladı. İranlı yetkili, Esad'ın düşüş sürecinde hem İran'ın hem de Rusya'nın büyük rolü olduğunu kabul ederken Rus hükümetini gönderilen destek konusunda yalan söylemekle suçladı. İranlı yetkiliye göre, Suriye'deki muhalif grupların ana karargahını vurduğunu iddia eden Rusya, aksine açık çölü bombaladı. Esad'ın en yakın müttefikinden beklediği desteğin asla gelmediğini belirten İranlı general, Rusya'nın ayrıca gizliden gizliye İsrail saldırılarının önünü açan eylemlerde bulunduğunu iddia etti. İşte on yıllarca yıllık Esad rejiminin hızlı düşüşü, sarsılan dostluklar ve asla gelmeyen destek...
ÜST DÜZEY GENERALDEN SURİYE İTİRAFI
Aralık ayında Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından rejim karşıtı grupların yıldırım harekatı düzenlemesiyle düştü.
İranlı üst düzey bir general, Rus hükümetini Suriye'de Beşar Esad rejimi düşerken gönderilen destek konusunda yalan söylemekle suçladı.