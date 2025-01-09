Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı"

RUS ÜSLERİNİN AKIBETİ

Ne Moskova'nın ne de Tahran'ın önlemek için adım atmadığı Esad'ın düşüşü, bölgedeki Rus güçleri için önemli sonuçlar doğurdu.

Moskova, Suriye'de daha önce Afrika ve Akdeniz'deki operasyonları için elinde bulundurduğu bir hava üssüne ve bir deniz üssüne sahip.