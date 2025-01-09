Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı"

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times, İranlı üst düzey bir generalin itiraflarını yayınladı. İranlı yetkili, Esad'ın düşüş sürecinde hem İran'ın hem de Rusya'nın büyük rolü olduğunu kabul ederken Rus hükümetini gönderilen destek konusunda yalan söylemekle suçladı. İranlı yetkiliye göre, Suriye'deki muhalif grupların ana karargahını vurduğunu iddia eden Rusya, aksine açık çölü bombaladı. Esad'ın en yakın müttefikinden beklediği desteğin asla gelmediğini belirten İranlı general, Rusya'nın ayrıca gizliden gizliye İsrail saldırılarının önünü açan eylemlerde bulunduğunu iddia etti. İşte on yıllarca yıllık Esad rejiminin hızlı düşüşü, sarsılan dostluklar ve asla gelmeyen destek...

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 1

ÜST DÜZEY GENERALDEN SURİYE İTİRAFI

Aralık ayında Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından rejim karşıtı grupların yıldırım harekatı düzenlemesiyle düştü.

İranlı üst düzey bir general, Rus hükümetini Suriye'de Beşar Esad rejimi düşerken gönderilen destek konusunda yalan söylemekle suçladı.

DÜNYA HABERLERİ

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 2

"MUHALİFLERİ DEĞİL, BOŞ ÇÖLÜ BOMBALADI"

İranlı yetkili Suriye'deki muhalif grupları vurduğunu iddia eden Rusya'nın, aksine açık çölü bombaladığını ileri sürdü.

Tuğgeneral Behrouz Esbati, Tahran'daki bir camide yaptığı konuşmada, Beşar Esad hükümetinin devrilmesinden kısmen Moskova'yı sorumlu tuttu.

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 3

 "RUSYA KARARGAHI BOMBALAYACAĞIZ DEDİ"

Amerikan gazetesi New York Times'ın haberinde, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Esbati'nin itiraflarına yer verildi.

Esbati'ye göre, Rusya Tahran'a, Esad'ın devrilmesine öncülük eden muhalif grup Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) karargahını bombalayacağını söyledi.

Ancak Esbati, Moskova güçlerinin muhaliflerin karargahları yerine "çölleri hedef aldığını" aktardı.

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 4

"İSRAİL'İN ÖNÜNÜ MOSKOVA AÇTI"

Esbati ayrıca Rusya'nın, İsrail'in 2024'te Suriye'ye başlattığı saldırı sırasında radarları kapattığını iddia etti.

Böylece Tel Aviv güçleri, daha etkili bir şekilde saldırabilme olanağı buldu.

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 5

YOLSUZLUK VE RÜŞVET

General ayrıca Esad'ın devrilmesinde iç yolsuzluğun büyük rol oynadığını belirterek, Suriye'nin üst düzey yetkilileri ve generalleri arasında rüşvetin yaygın olduğunu belirtti.

"İPLER ZATEN GERGİNDİ"

Son bir yıldır Şam ile Tahran arasındaki ilişkilerin gerginleştiğini belirten Esbati, Esad'ın İran'ın Suriye üzerinden İsrail'e saldırı düzenleme talebini reddetmesi nedeniyle iplerin gerildiğini iddia etti.

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 6

İRAN VE SURİYE İLİŞKİLERİNDE SON DURUM

İran, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından resmi olarak çok daha yumuşak bir tavır takınmış, Suriye'nin kaderinin kendi halkına bağlı olduğunu ve "Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için her türlü çabayı göstereceğini" söylemişti.

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 7

"MOSKOVA DESTEĞİ BİTTİ, ESAD DÜŞTÜ"

Hem İran hem de Rusya'nın uzun zamandır müttefiki olan Beşar Esad, aralık ayının başlarında HTŞ güçleri başkente doğru hücum ederken Şam'dan kaçtı.

Uluslararası gözlemciler, muhaliflerin ilerlemesinin Esad için askeri gücün temel kaynağı olan Moskova'nın desteğinin azalmasından kaynaklandığına inanıyor.

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 8

RUS ÜSLERİNİN AKIBETİ

Ne Moskova'nın ne de Tahran'ın önlemek için adım atmadığı Esad'ın düşüşü, bölgedeki Rus güçleri için önemli sonuçlar doğurdu.

Moskova, Suriye'de daha önce Afrika ve Akdeniz'deki operasyonları için elinde bulundurduğu bir hava üssüne ve bir deniz üssüne sahip.

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 9

Rusya'nın bu iki tesisteki varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizliğini korurken, uydu görüntüleri ve raporlar askeri ekipmanların çoğunu Suriye'den çıkarmaya hazırlandığını gösteriyor.

Ukrayna ise Moskova'nın varlıklarını Libya'ya taşımayı planladığını iddia ediyor.

Esad'ın beklediği destek hiç gelmedi: "Ruslar muhalifleri değil boş çölü bombaladı" - 10
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