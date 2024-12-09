Esad'ın dostu Putin sessiz: Rusya, Suriye'deki yeni döneme nasıl bakıyor?
Suriye'deki iç savaşa 2015'teki müdahalesiyle Esad'ın iktidarda kalmasına yardımcı olan Rus lider Putin, rejimin çökmesi sonrası sessizliğini koruyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye'de yönetimin HTŞ’nin kontrolüne geçmesini istemediklerine işaret ederken, Tartus ve Hmeymim askeri üslerinin "savaşa hazır olduğu" belirtiliyor. Peki Esad'ın sığındığı Rusya, Suriye'de rejimin çöküşünü nasıl karşılıyor? Yeni Şam yönetimi için Rusya'nın planı ne?
Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, dün Şam'ı ele geçirdiklerini duyurarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ülkeden kaçmaya zorladı.
Başkentin ele geçirilmesiyle Suriye'de elli yıllık Baas yönetimi devrildi. Esad, Rusya'ya sığındı.
Moskova'nın 2015 yılında Suriye'deki iç savaşa müdahalesiyle Esad'ın iktidarda kalmasına yardımcı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, henüz yaşananlarla ilgili bir yorum yapmadı.