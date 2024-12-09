Esad'ın dostu Putin sessiz: Rusya, Suriye'deki yeni döneme nasıl bakıyor?

Suriye'deki iç savaşa 2015'teki müdahalesiyle Esad'ın iktidarda kalmasına yardımcı olan Rus lider Putin, rejimin çökmesi sonrası sessizliğini koruyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye'de yönetimin HTŞ’nin kontrolüne geçmesini istemediklerine işaret ederken, Tartus ve Hmeymim askeri üslerinin "savaşa hazır olduğu" belirtiliyor. Peki Esad'ın sığındığı Rusya, Suriye'de rejimin çöküşünü nasıl karşılıyor? Yeni Şam yönetimi için Rusya'nın planı ne?

Esad'ın dostu Putin sessiz: Rusya, Suriye'deki yeni döneme nasıl bakıyor? - 1

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, dün Şam'ı ele geçirdiklerini duyurarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ülkeden kaçmaya zorladı.

Başkentin ele geçirilmesiyle Suriye'de elli yıllık Baas yönetimi devrildi. Esad, Rusya'ya sığındı.

Moskova'nın 2015 yılında Suriye'deki iç savaşa müdahalesiyle Esad'ın iktidarda kalmasına yardımcı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, henüz yaşananlarla ilgili bir yorum yapmadı.

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Esad'ın dostu Putin sessiz: Rusya, Suriye'deki yeni döneme nasıl bakıyor? - 2

MUHALİFLERLE TEMASTALAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada “Suriye'deki dramatik olayları yakından takip ettiklerini” belirterek herkesi şiddet kullanmaktan kaçınmaya ve tüm sorunları siyasi yollarla çözmeye çağırdı.

“Beşar Esad ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki silahlı çatışmanın bazı katılımcıları arasında yapılan son görüşmeler sonucunda, Esad başkanlıktan istifa etme ve ülkeyi terk etme kararı alarak iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını verdi” diyen bakanlık, Moskova'nın görüşmelere dahil olmadığını da sözlerine ekledi.

Rusya ayrıca “Suriye muhalefetinin tüm gruplarıyla temas halinde olduklarını” bildirdi.

Esad'ın dostu Putin sessiz: Rusya, Suriye'deki yeni döneme nasıl bakıyor? - 3

SURİYE HALKINA DESTEK AÇIKLAMASI

Senatör Konstantin Kosachev, Moskova için temel önceliğin Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Suriye halkı desteğimize ihtiyaç duymaya devam ederse, bu destek sağlanacaktır. Ancak bunun tam ölçekli bir iç savaş koşullarına uzanması pek olası değil. Suriyeliler bunu kendi başlarına halletmek zorunda kalacaklardır.” 

Suriye'deki Rus askeri üslerindeki personele de atıfta bulunan Kosachev, “Ruslar olarak bizim için öncelikli görev, diplomatlar ve aileleri de dahil olmak üzere yurttaşlarımızın ve sivillerin ve elbette Suriye'nin iyiliği için orada bulunan askeri personelin güvenliğini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Esad'ın dostu Putin sessiz: Rusya, Suriye'deki yeni döneme nasıl bakıyor? - 4

"TARTUS VE HMEYMİM SAVAŞA HAZIR"

Rusya'nın Tartus ve Hmeymim'de onarım merkezleri ve askeri yüklenicilerinin Afrika'ya giriş ve çıkışlarında aktarma noktaları olarak kullanılan stratejik öneme sahip iki askeri tesisi bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Suriye'deki Rus askeri üslerinin savaşa hazır olduğunu belirtti.

Esad'ın dostu Putin sessiz: Rusya, Suriye'deki yeni döneme nasıl bakıyor? - 5

RUSYA, HTŞ'Yİ İSTEMİYOR

Rusya cumartesi günüİran ve Türkiye ile Katar'da Suriye'nin kaosa sürüklenmesini önlemek amacıyla görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov cumartesi günü yaptığı açıklamada Suriye'nin HTŞ’nin kontrolüne geçmesini istemediklerine işaret etti.

Esad'ın dostu Putin sessiz: Rusya, Suriye'deki yeni döneme nasıl bakıyor? - 6
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