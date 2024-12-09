Esad'ın dostu Putin sessiz: Rusya, Suriye'deki yeni döneme nasıl bakıyor?

SURİYE HALKINA DESTEK AÇIKLAMASI

Senatör Konstantin Kosachev, Moskova için temel önceliğin Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Suriye halkı desteğimize ihtiyaç duymaya devam ederse, bu destek sağlanacaktır. Ancak bunun tam ölçekli bir iç savaş koşullarına uzanması pek olası değil. Suriyeliler bunu kendi başlarına halletmek zorunda kalacaklardır.”

Suriye'deki Rus askeri üslerindeki personele de atıfta bulunan Kosachev, “Ruslar olarak bizim için öncelikli görev, diplomatlar ve aileleri de dahil olmak üzere yurttaşlarımızın ve sivillerin ve elbette Suriye'nin iyiliği için orada bulunan askeri personelin güvenliğini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.