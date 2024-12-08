Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu"

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ise ülkeden kaçtı. Son gelişmeler, dünya basınında geniş yankı buldu. Suriye'de son durum, dünyanın önde gelen gazetelerinin manşetlerini doldurdu. New York Times, El Cezire, France24, The Guardian gibi çeşitli gazeteler, Suriye'de Esad rejiminin düşüşüne geniş yer ayırdı.

Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu" - 1

KİM NE YAZDI?

Suriye'de dün gece Esad rejimi düştü.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiği duyuruldu.

Sadece 12 günde, muhalifler kuzeyden ve güneyden Şam'ın kalbine yürüdü.

Suriye'de rejimin düşüşü, dünya basınında bomba etkisi yarattı. Dünyanın önde gelen gazeteleri Suriye'de son durum için ne yazdı?

DÜNYA HABERLERİ

Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu" - 2

AP: 50 YILLIK İKTİDARIN ŞAŞIRTICI SONU

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), son gelişmeleri "Suriye hükümeti, Esad ailesinin 50 yıllık iktidarının şaşırtıcı bir şekilde sona ermesiyle düştü" manşetiyle gördü.

AP'nin haberinde, "Suriye hükümeti, günün erken saatlerinde muhaliflerin ani saldırısı sonucu çöktü. Muhalifler, başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Kalabalık halk, Esad ailesinin 50 yıllık demir yumruklu iktidarının sonunu kutlamak için sokaklara döküldü." ifadeleri kullanıldı.

Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu" - 3

NYT: ESAD SURİYE'DEN AYRILDI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Suriye'de son durumu canlı güncellemelerle takip etti.

NYT manşetinde, "Suriye Canlı Güncellemeleri: Rusya, Esad'ın İstifa Ettiğini ve Suriye'den Ayrıldığını Söyledi" ifadelerine yer verildi.

Gazere, "Birkaç günlük hızlı ilerlemenin ardından muhalifler, Suriye'nin başkentini kontrol altına almış gibi görünüyor" dedi. Esad'ın nerede olduğunun belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu" - 4

WSJ: ESAD ŞAM'DAN KAÇTI

Wall Street Jounal (WSJ), "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin Şam'ı Ele Geçirmesinin  Ardından Kaçtı" başlığını attı.

Esad'ın nerede olduğunun bilinmediğini aktaran gazete, "Suriyeli muhalifler, bir hafta boyunca Esad güçlerine karşı şaşırtıcı ilerlemeler kaydettikten sonra başkent Şam'ı kurtardıklarını duyurdu." ifadelerini kullandı.

Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu" - 5

WASHINGTON POST: MUHALİFLER ŞAM'DA ZAFER İLAN ETTİ

Washington Post (WP), haberi "Şam'daki muhalifler zafer ilan etti: Rusya, Esad'ın ülkeyi terk ettiğini söylüyor" başlığıyla duyurdu.

WP haberinde, "Ailesi 50 yıldan fazla bir süredir Suriye iktidarında olan Esad'ın akıbeti henüz bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu" - 6

CNN: ŞAM'IN "ÖZGÜRLÜĞÜ" İLAN EDİLDİ

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in manşetinde ise, "Suriyeli muhalifler Şam'ın 'özgürlüğünü' ilan etti, Esad'ın başkentten kaçtığı iddia edildi" ifadeleri yer aldı.

Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu" - 7

EL CEZİRE: MUHALEFET ŞAM'I ELE GEÇİRDİ

El Cezire ise manşetten duyurduğu gelişme için "Muhalefet Şam'ı ele geçirdi, Esad'ın devrildiği öne sürüldü" ifadesini kullandı.

El Cezire, muhaliflerin Esad'ın devrildiğini söyledikleri açıklamalarına yer verdi.

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