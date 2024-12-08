Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu"

NYT: ESAD SURİYE'DEN AYRILDI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Suriye'de son durumu canlı güncellemelerle takip etti.



NYT manşetinde, "Suriye Canlı Güncellemeleri: Rusya, Esad'ın İstifa Ettiğini ve Suriye'den Ayrıldığını Söyledi" ifadelerine yer verildi.

Gazere, "Birkaç günlük hızlı ilerlemenin ardından muhalifler, Suriye'nin başkentini kontrol altına almış gibi görünüyor" dedi. Esad'ın nerede olduğunun belirsizliğini koruduğu vurgulandı.