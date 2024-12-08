Esad'ın düşüşü dünya basınında: "50 yıllık iktidarın şaşırtan sonu"
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ise ülkeden kaçtı. Son gelişmeler, dünya basınında geniş yankı buldu. Suriye'de son durum, dünyanın önde gelen gazetelerinin manşetlerini doldurdu. New York Times, El Cezire, France24, The Guardian gibi çeşitli gazeteler, Suriye'de Esad rejiminin düşüşüne geniş yer ayırdı.
KİM NE YAZDI?
Suriye'de dün gece Esad rejimi düştü.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiği duyuruldu.
Sadece 12 günde, muhalifler kuzeyden ve güneyden Şam'ın kalbine yürüdü.
Suriye'de rejimin düşüşü, dünya basınında bomba etkisi yarattı. Dünyanın önde gelen gazeteleri Suriye'de son durum için ne yazdı?