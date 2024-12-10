Esad'ın geleceği merak konusu: "Moskova'da lüks içinde yaşayacak"
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'in Moskova'ya sığındığı açıklanmıştı. İngiliz Telegraph gazetesi, Esad ailesini burada çok lüks bir yaşamın beklediğini yazdı. Yaklaşık 2 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin edilen ailenin Moskova'daki lüks gökdelenlerde 18 dairesinin olduğu söyleniyor.
MOSKOVA'YA SIĞINDI
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, işkence ve baskıcı bir rejimin lideriydi. İç savaşta yüz binlerce sivilin ölümünden de o sorumluydu.
Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Rusya'nın Başkenti Moskova'ya sığındı.
Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onunla görüşme planı olmadığını duyurdu.
Putin'in davetlerine katılamayacak olsa da Moskova'da onu lüks bir yaşam bekliyor.