Esad'ın geleceği merak konusu: "Moskova'da lüks içinde yaşayacak"

EŞİ VE ÇOCUKLARI DA YANINDA

Beşar Esad'ın yanısıra eşi Esma Esad ve yaşları 21 ile 24 arasında değişen üç çocuklarının da Moskova'da olduğu tahmin ediliyor.

Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ın bu olaylar öncesinde Moskova'da matematik doktorası yaptığı ve Moskova'nın lüks gece hayatının tanınan bir ismi olduğu söyleniyor.