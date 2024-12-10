Esad'ın geleceği merak konusu: "Moskova'da lüks içinde yaşayacak"

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'in Moskova'ya sığındığı açıklanmıştı. İngiliz Telegraph gazetesi, Esad ailesini burada çok lüks bir yaşamın beklediğini yazdı. Yaklaşık 2 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin edilen ailenin Moskova'daki lüks gökdelenlerde 18 dairesinin olduğu söyleniyor.

Esad'ın geleceği merak konusu: "Moskova'da lüks içinde yaşayacak" - 1

MOSKOVA'YA SIĞINDI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, işkence ve baskıcı bir rejimin lideriydi. İç savaşta yüz binlerce sivilin ölümünden de o sorumluydu.

Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Rusya'nın Başkenti Moskova'ya sığındı.

Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onunla görüşme planı olmadığını duyurdu.

Putin'in davetlerine katılamayacak olsa da Moskova'da onu lüks bir yaşam bekliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Esad'ın geleceği merak konusu: "Moskova'da lüks içinde yaşayacak" - 2

İKİ MİLYAR DOLARLIK SERVET

İngiliz Telegraph gazetesine göre Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Moskova'ya yanında yüklü bir servetle gitti.

Esad'ın servetinin 2 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Esad ailesinin Moskova ve Londra'da mülkleri de olduğu biliniyor.

Ailenin Moskova'da iki gökdelenden oluşan lüks komplekste 18 dairesi de olduğu söyleniyor.

Esad'ın geleceği merak konusu: "Moskova'da lüks içinde yaşayacak" - 3

EŞİ VE ÇOCUKLARI DA YANINDA

Beşar Esad'ın yanısıra eşi Esma Esad ve yaşları 21 ile 24 arasında değişen üç çocuklarının da Moskova'da olduğu tahmin ediliyor.

Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ın bu olaylar öncesinde Moskova'da matematik doktorası yaptığı ve Moskova'nın lüks gece hayatının tanınan bir ismi olduğu söyleniyor.

Esad'ın geleceği merak konusu: "Moskova'da lüks içinde yaşayacak" - 4

DEVRİK LİDERLER VE RUSYA

Beşar Esad, Rusya'ya sığınan ilk devrik lider değil. 2014'te Ukrayna'daki protestların andından dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç de Rusya'ya kaçmıştı.

Yanukoviç'in de burada lüks bir yaşamı olduğu ve sık sık Soçi'deki av partilerine gittiği söyleniyor.

Esad'ın geleceği merak konusu: "Moskova'da lüks içinde yaşayacak" - 5

2005'te Kırgızistan'daki devrimin ardından Devlet Başkanı Askar Akayev de Rusya'ya sığınmak zorunda kalmıştı.

Akayev'in daha sade bir yaşamı tercih ettiği, Moskova metrosunda çekilen fotoğraflarının bulunduğu belirtiliyor.

Esad'ın geleceği merak konusu: "Moskova'da lüks içinde yaşayacak" - 6
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