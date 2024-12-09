Esad'ın gizli tünelleri ortaya çıktı! Sarayların altından geçen yeraltı ağı

ESAD AİLESİ MOSKOVA'DA

Suriyeli muhalifler, pazar günü başkent Şam'ı ele geçirdi.

Bu gelişme, 13 yıllık iç savaş ve Esad ailesinin 50 yılı aşkın süredir devam eden yönetimini sonlandırarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasını sağladı.

Devrik lider ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya sığındı. Ancak kardeşinin nerede olduğu bilinmiyor.