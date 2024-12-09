Esad'ın gizli tünelleri ortaya çıktı! Sarayların altından geçen yeraltı ağı
Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi. Esad, ailesiyle birlikte Moskova'ya sığındı. HTŞ öncülüğündeki muhalifler ise başkent Şam'da rejim güçlerine ait saraylara baskınlar düzenliyor. Muhalif gruplar, Esad ailesine ait gizli bir tünel ağını ortaya çıkardı. Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad'a ait bir malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Baskın sırasında Esad ailesine ait gizli evraklar ve değerli eşyalar da ele geçirildi.
ESAD AİLESİNİN KAÇIŞ TÜNELLERİ
Suriyeli muhalifler, baskınları sırasında Esad ailesinin gizli kaçış tünellerini keşfetti.
Tümgeneral Mahir Esad'ın "malikanesini" gösterdiği iddia edilen videoda, zemine oyulmuş, yer altına doğru spiral şeklinde uzanan beyaz bir merdiven görülüyor.