Esad'ın gizli tünelleri ortaya çıktı! Sarayların altından geçen yeraltı ağı

Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi. Esad, ailesiyle birlikte Moskova'ya sığındı. HTŞ öncülüğündeki muhalifler ise başkent Şam'da rejim güçlerine ait saraylara baskınlar düzenliyor. Muhalif gruplar, Esad ailesine ait gizli bir tünel ağını ortaya çıkardı. Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad'a ait bir malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Baskın sırasında Esad ailesine ait gizli evraklar ve değerli eşyalar da ele geçirildi.

Esad'ın gizli tünelleri ortaya çıktı! Sarayların altından geçen yeraltı ağı - 1

ESAD AİLESİNİN KAÇIŞ TÜNELLERİ

Suriyeli muhalifler, baskınları sırasında Esad ailesinin gizli kaçış tünellerini keşfetti.

Tümgeneral Mahir Esad'ın "malikanesini" gösterdiği iddia edilen videoda, zemine oyulmuş, yer altına doğru spiral şeklinde uzanan beyaz bir merdiven görülüyor.

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Esad'ın gizli tünelleri ortaya çıktı! Sarayların altından geçen yeraltı ağı - 2

YÜKSEK VE KAVİSLİ TAVANLAR

Bir muhalif tarafından çekildiği söylenen görüntüler, daha sonra yüksek ve kavisli tavanlara sahip, boş tünellerden oluşan geniş bir ağı gösteriyor.

Esad'ın gizli tünelleri ortaya çıktı! Sarayların altından geçen yeraltı ağı - 3

KAMYONLARIN GEÇEBİLECEĞİ KADAR GENİŞ

Esad'ın kardeşi olan ve acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ne komuta ediyor.

Esad'ın malikanesinin altındaki devasa tünel kompleksi, altın taşıyan kamyonların geçebileceği kadar geniş.

Esad'ın gizli tünelleri ortaya çıktı! Sarayların altından geçen yeraltı ağı - 4

HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Tünellerin havalandırması, oturma odaları, yatak odaları, kilitleri ve metal kapılarının bile hazır olduğu iddia edildi.

Esad'ın gizli tünelleri ortaya çıktı! Sarayların altından geçen yeraltı ağı - 5

ESAD AİLESİ MOSKOVA'DA

Suriyeli muhalifler, pazar günü başkent Şam'ı ele geçirdi.

Bu gelişme, 13 yıllık iç savaş ve Esad ailesinin 50 yılı aşkın süredir devam eden yönetimini sonlandırarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasını sağladı.

Devrik lider ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya sığındı. Ancak kardeşinin nerede olduğu bilinmiyor.

Esad'ın gizli tünelleri ortaya çıktı! Sarayların altından geçen yeraltı ağı - 6
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