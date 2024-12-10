Esad'ın hapishanelerinde neler yaşandı? 157 bin mahkum, 72 çeşit işkence

15 BİN KİŞİ İŞKENCE ALTINDA ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Ağı, 2011'de Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 157 binden fazla kişinin tutuklandığını açıkladı. Bunlar arasında 5 bin 274 çocuk ve 10 bin 221 kadın da var. Ayrıca, bu süre zarfında 15 binden fazla kişinin işkence altında öldüğü iddia ediliyor.