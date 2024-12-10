Esad'ın hapishanelerinde neler yaşandı? 157 bin mahkum, 72 çeşit işkence
Suriye'de rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi, yıllardır "İnsan Mezbahası" olarak biliniyor. İnsan hakları örgütleri, rejimin hapishanelerde uyguladığı 72 farklı işkence yöntemini belgeledi. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş boyunca en az 15 bin kişinin işkence altında yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Şam'ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nin yeraltı hücrelerinde mahsur kalan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor. Peki geçmişten bugüne Esad'ın işkence merkezlerinde neler yaşandı?
Suriye'de rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi, muhalifler mahkumları serbest bırakıncaya dek iç savaş boyunca en az 157 bin tutukluya ev sahipliği yaptı.