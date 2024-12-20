Esad'ın kaplanları battaniyeyle döndü: Irak, 2 bine yakın kaçak askeri Suriye'ye iade etti
Suriye’de rejimin çöküşü sırasında Irak’a kaçan1905 asker, Irak makamlarınca Suriye’deki yeni yönetime teslim edildi. Bu askerler, Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın komuta ettiği ve ülkenin sözde en seçkin birliği 4. Tümen'de görevliydi. Irak-Suriye sınır kapısında otobüslere bindirilen askerlerin battaniyelere sarılı fotoğrafları dikkat çekti. Iraklı yetkililer, askerlerin af kapsamına alınmak istediklerine dair taahhütname yazdıktan sonra geri gönderildiklerini açıkladı.
Suriye’de rejimin çöküşü sırasında Irak’a kaçan, devrik lider Beşar Esed’ın kardeşi Mahir Esad’ın yönetimindeki 4. Tümen’de görev yapan 1905 asker, Suriye’ye teslim edildi.
Askerler, Deyr Zor iline bağlı Irak-Suriye sınır kapısında otobüslere bindirildi.