Esad'ın kaplanları battaniyeyle döndü: Irak, 2 bine yakın kaçak askeri Suriye'ye iade etti

"KENDİ TALEPLERİYLE GÖNDERİLDİLER"

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Suriyeli askerlerin kendi talepleri üzerine geri gönderildiği ve Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısından giriş yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, “Suriye tarafındaki bazı taraflarla koordinasyon halinde, 1905 Suriyeli subay ve asker, El Kaim sınır kapısında Suriye tarafındaki bir koruma gücüne yasal bir şekilde teslim edildi” denildi.