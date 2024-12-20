Esad'ın kaplanları battaniyeyle döndü: Irak, 2 bine yakın kaçak askeri Suriye'ye iade etti

Suriye’de rejimin çöküşü sırasında Irak’a kaçan1905 asker, Irak makamlarınca Suriye’deki yeni yönetime teslim edildi. Bu askerler, Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın komuta ettiği ve ülkenin sözde en seçkin birliği 4. Tümen'de görevliydi. Irak-Suriye sınır kapısında otobüslere bindirilen askerlerin battaniyelere sarılı fotoğrafları dikkat çekti. Iraklı yetkililer, askerlerin af kapsamına alınmak istediklerine dair taahhütname yazdıktan sonra geri gönderildiklerini açıkladı.

Esad'ın kaplanları battaniyeyle döndü: Irak, 2 bine yakın kaçak askeri Suriye'ye iade etti - 1

Suriye’de rejimin çöküşü sırasında Irak’a kaçan, devrik lider Beşar Esed’ın kardeşi Mahir Esad’ın yönetimindeki 4. Tümen’de görev yapan 1905 asker, Suriye’ye teslim edildi.

Askerler, Deyr Zor iline bağlı Irak-Suriye sınır kapısında otobüslere bindirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Esad'ın kaplanları battaniyeyle döndü: Irak, 2 bine yakın kaçak askeri Suriye'ye iade etti - 2

"KENDİ TALEPLERİYLE GÖNDERİLDİLER"

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Suriyeli askerlerin kendi talepleri üzerine geri gönderildiği ve Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısından giriş yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, “Suriye tarafındaki bazı taraflarla koordinasyon halinde, 1905 Suriyeli subay ve asker, El Kaim sınır kapısında Suriye tarafındaki bir koruma gücüne yasal bir şekilde teslim edildi” denildi.

Esad'ın kaplanları battaniyeyle döndü: Irak, 2 bine yakın kaçak askeri Suriye'ye iade etti - 3

ŞAM DÜŞMEDEN KAÇMIŞLARDI

Açıklamada askerlerin silahlarının Irak Savunma Bakanlığı'nda olduğu ve kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği belirtildi.

Askerler, Muhammed el Golani liderliğindeki Suriyeli muhaliflerin, 8 Aralık'ta Esad'ı Rusya'ya kaçmaya zorlayan operasyonuyla başkent Şam'ı ele geçirmelerinden kısa bir süre önce Irak sınırını geçmişti.

Esad'ın kaplanları battaniyeyle döndü: Irak, 2 bine yakın kaçak askeri Suriye'ye iade etti - 4

AF İSTİYORLAR

Golani liderliğindeki Suriye Genel Komutanlığı, Muhammed El Beşir'in mart ayına kadar başbakanlık yapacağı geçici bir hükümet atadı.

Irak ordusu, Suriyeli askerlerin yeni Suriye makamları tarafından çıkarılan af kapsamına alınmak istediklerine dair taahhütname yazdıktan sonra geri gönderildiklerini açıkladı.

Esad'ın kaplanları battaniyeyle döndü: Irak, 2 bine yakın kaçak askeri Suriye'ye iade etti - 5
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