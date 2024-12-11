Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu!
Suriye'de Esad ailesi döneminin sona ermesinin ardından devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam'daki evi görüntülendi. Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esed, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu. Baskın sırasında Esad ailesine ait gizli evraklar ve değerli eşyalar da ele geçirildi.
MAHİR ESAD'IN GİZLİ TÜNELLERİ
Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi. Esad, ailesiyle birlikte Moskova'ya sığındı.
Suriyeli muhalifler, baskınları sırasında Esad ailesinin gizli tünellerini keşfetti.
Tümgeneral Mahir Esad'ın "malikanesini" gösterdiği iddia edilen videoda, zemine oyulmuş, yer altına doğru spiral şeklinde uzanan beyaz bir merdiven görülüyor.
Baskın sırasında Esad ailesine ait gizli evraklar ve değerli eşyalar da ele geçirildi.