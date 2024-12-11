Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu!

Suriye'de Esad ailesi döneminin sona ermesinin ardından devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam'daki evi görüntülendi. Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esed, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu. Baskın sırasında Esad ailesine ait gizli evraklar ve değerli eşyalar da ele geçirildi.

Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 1

MAHİR ESAD'IN GİZLİ TÜNELLERİ

Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi. Esad, ailesiyle birlikte Moskova'ya sığındı.

Suriyeli muhalifler, baskınları sırasında Esad ailesinin gizli tünellerini keşfetti.

Tümgeneral Mahir Esad'ın "malikanesini" gösterdiği iddia edilen videoda, zemine oyulmuş, yer altına doğru spiral şeklinde uzanan beyaz bir merdiven görülüyor.

Baskın sırasında Esad ailesine ait gizli evraklar ve değerli eşyalar da ele geçirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 2

YÜKSEK VE KAVİSLİ TAVANLAR

Görüntüler, yüksek ve kavisli tavanlara sahip, boş tünellerden oluşan geniş bir ağı gösteriyor.

Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 3

CAPTAGON VE ALTIN TAŞIYAN KAMYONLAR GEÇEBİLİR

Esad'ın kardeşi olan ve acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ne komuta ediyor.

Esad'ın malikanesinin altındaki devasa tünel kompleksi, altın ve captagon taşıyan kamyonların geçebileceği kadar geniş.

Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 4

HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Tünellerin havalandırması, oturma odaları, yatak odaları, kilitleri ve metal kapılarının bile hazır olduğu iddia edildi.

Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 5

ESAD AİLESİ MOSKOVA'DA

Suriyeli muhalifler, pazar günü başkent Şam'ı ele geçirdi.

Bu gelişme, 13 yıllık iç savaş ve Esad ailesinin 50 yılı aşkın süredir devam eden yönetimini sonlandırarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasını sağladı.

Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 6

Devrik lider ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya sığındı. Ancak kardeşinin nerede olduğu bilinmiyor.

Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 7
Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 8
Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 9
Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 10
Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 11
Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 12
Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu! - 13
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