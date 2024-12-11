Esad'ın kardeşinin evi görüntülendi: Devasa tüneller bulundu!

CAPTAGON VE ALTIN TAŞIYAN KAMYONLAR GEÇEBİLİR

Esad'ın kardeşi olan ve acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ne komuta ediyor.

Esad'ın malikanesinin altındaki devasa tünel kompleksi, altın ve captagon taşıyan kamyonların geçebileceği kadar geniş.