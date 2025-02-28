Esad'ın kimyasal silah deposu ilk kez görüntülendi

SALDIRININ ARDINDAN STOK İMHA SÜRECİ

Devrik Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmış, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 binin üzerinde sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine ABD'nin, daha önce duyurduğu kırmızı çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye'ye müdahalede bulunması beklentisi doğmuştu.

Rusya, rejimin tüm kimyasal silah stokunu imha etmesi teklifini getirerek müdahaleyi engellemişti.

Taraflar, 15 Eylül 2013'te anlaşmış, imha işlemi başlatılmıştı. İşlemin 19 Ağustos 2014'te tamamlandığını duyurulmuştu. Ancak imha edilen stok, Esad'ın bildirdiği envanterle sınırlı kalmıştı.