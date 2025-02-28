Esad'ın kimyasal silah deposu ilk kez görüntülendi
Suriye'nin başkenti Şam'da bir zamanlar devrik Beşar Esad rejiminin kimyasal silah depolamak amacıyla kullandığı tesis, ilk kez görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tesisin yüksek bir tepede kurulu olduğu ve çevresinde yüksek toprak yığınlarının bulunduğu görüldü.
TESİS İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Suriye'nin başkenti Şam'da bir zamanlar devrik Beşar Esad rejiminin kimyasal silah depolamak amacıyla kullandığı tesis, ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.
Kimyasal silah kullanımını inceleyen soruşturma ekibinde 2013'te görev yapan bir yetkili, Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığı tesisle ilgili bilgi verdi.