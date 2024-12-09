Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi

KAÇAN LİDERİN SARAYINA BASKIN

Esad ve ailesinin imparatorlar gibi yaşadığı, halkın ise sefalet içinde olduğu yönetim muhalif grupların eline geçti.

Muhalif gruplar, Esad'ın uçakla ülkeden kaçmasının ardından sarayı terk edilmiş halde buldu.