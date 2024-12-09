Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi

Suriye'de rejim karşıtı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı. Esad'ın yağmalanan sarayındaki otoparkta, aralarında lüks markalara ait birçok otomobilin de göze çarptığı araçlar görüntülendi. Araçlara el konduğu belirtildi. Esad'ın evindeki eşyalar da Suriyeliler tarafından yağmalandı.

Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi - 1

ESAD VE AİLESİ RUSYA'DA

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti.

Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı. 

DÜNYA HABERLERİ

Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi - 2

GARAJI YAĞMALANDI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, muhaliflerin, devrilmiş liderin özel koleksiyonunu oluşturan lüks spor arabalarla dolu başkanlık sarayında devasa bir garajı gezdikleri görülüyor.

Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi - 3

KAÇAN LİDERİN SARAYINA BASKIN

Esad ve ailesinin imparatorlar gibi yaşadığı, halkın ise sefalet içinde olduğu yönetim muhalif grupların eline geçti.

Muhalif gruplar, Esad'ın uçakla ülkeden kaçmasının ardından sarayı terk edilmiş halde buldu.

Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi - 4

TÜM EŞYALARA EL KONULDU

Kalabalık grup, babası Hafız Esad'ın fotoğraflarını parçaladı. Evde bulunan tüm eşyalara el konuldu. Koltuktan tabak çanağa her şey yağmalandı.

Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi - 5

LÜKS ARABALAR ELE GEÇİRİLDİ

Garajda birbirinden lüks çok sayıda araç görüntülendi. El konulan arabalar arasında Ferrari, Audi, Mercedes ve diğer lüks markalar da yer alıyor.

Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi - 6
Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi - 7
Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi - 8
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