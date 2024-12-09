Esad'ın sarayında yağma başladı! Lüks araçlar ilk kez görüntülendi
Suriye'de rejim karşıtı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı. Esad'ın yağmalanan sarayındaki otoparkta, aralarında lüks markalara ait birçok otomobilin de göze çarptığı araçlar görüntülendi. Araçlara el konduğu belirtildi. Esad'ın evindeki eşyalar da Suriyeliler tarafından yağmalandı.
ESAD VE AİLESİ RUSYA'DA
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti.
Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.