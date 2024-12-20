Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış

"SAVAŞMAK İÇİN KALMAK İSTEDİ AMA RUSYA İZİN VERMEDİ"

Esad pazartesi günü sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı ve “savaşmak” için Suriye'de kalmak istediğini ancak Rusya tarafından tahliye edildiğini iddia etti.

Al Majalla'ya göre Esad'ın kaçtıktan sonra bir hafta boyunca sessiz kalmasının nedeni, geride bıraktığı yardımcılarının Suriye'nin kıyı bölgelerine, komşu ülkelere ya da Moskova'ya ulaşarak sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini almalarını beklemesiydi.