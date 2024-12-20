Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış
Suriye'nin devrik lideri Esad'ın düşmeden önceki son günlerinin ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre Esad'ın kardeşi Mahir ve yardımcıları, kaçışından haberdar edilmedi. Şam düşmeden bir gün önce Esad yetkililere "Rus desteğinin yolda olduğunu" söyledi. 8 Aralık'ta konuşmaya yapmaya hazırlanıyordu ancak Rusya, daha fazla kan dökülmesini önlemek için Esad'ın Şam'dan ayrılmasını istedi. Devrik lider, Moskova'ya kaçarken yanına sadece o iki ismi aldı.
Londra merkezli Al Majalla, devrik lider Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntılarını anlattı.
Habere göre Esad, oğlu Hafız'ın matematik doktorası alması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere Moskova'da bulunduğu sırada, muhalif güçler 27 Kasım'da sürpriz bir saldırı başlattı.
Suriye'deki çatışmalar Esad'ı oğlunun törenine katılmamaya zorladı.
Bunun yerine Moskova'daki otel odasında kalarak muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etti.