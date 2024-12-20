Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın düşmeden önceki son günlerinin ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre Esad'ın kardeşi Mahir ve yardımcıları, kaçışından haberdar edilmedi. Şam düşmeden bir gün önce Esad yetkililere "Rus desteğinin yolda olduğunu" söyledi. 8 Aralık'ta konuşmaya yapmaya hazırlanıyordu ancak Rusya, daha fazla kan dökülmesini önlemek için Esad'ın Şam'dan ayrılmasını istedi. Devrik lider, Moskova'ya kaçarken yanına sadece o iki ismi aldı.

Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış - 1

Londra merkezli Al Majalla, devrik lider Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntılarını anlattı.

Habere göre Esad, oğlu Hafız'ın matematik doktorası alması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere Moskova'da bulunduğu sırada, muhalif güçler 27 Kasım'da sürpriz bir saldırı başlattı.

Suriye'deki çatışmalar Esad'ı oğlunun törenine katılmamaya zorladı.

Bunun yerine Moskova'daki otel odasında kalarak muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etti.

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Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış - 2

ÖNCE HMEYMİM'E GİTTİ

Muhaliflerin Halep'i ele geçirdiği 29 Kasım Cuma günü Esad Moskova'dan Şam'a dönmek üzere uçaktaydı.

Halep'in düşmesinin ardından Esad'ın Rusya'nın başkentte kan dökülmesini önlemek için istifa etmeye hazırlanması yönündeki tavsiyesini reddettiği bildirildi.

Esad'ın kaçışına ilişkin düzenlemeler 7-8 Aralık gecesine kadar tamamlanmadı.

Al Majalla'ya göre eski başkan Moskova'ya gitmeden önce Şam'dan Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı.

Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış - 3

KARDEŞİ MAHİR'E HABER VERMEDİLER

Esad'ın kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının gidişinden haberdar edilmediği bildirildi.

Haberde Suriye muhalefeti, Esad'ın eski rejimi, Arap ve Batılı yetkililerden kaynaklara atıfta bulunuldu.

Bu arada, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) grubunun lideri Ebu Muhammed el Golani olarak da bilinen Ahmed el Şara'nın, sivillere saldıran HTŞ savaşçılarının derhal infaz edileceğine dair açık talimatlar verdiği belirtildi.

HTŞ, Esad'ı deviren muhalif saldırıya öncülük etti ve Şara o zamandan beri Suriye'nin fiili yöneticisi haline geldi.

Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış - 4

BAE'DEN MALİ YARDIM İSTEDİ

Şam'a dönen Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile temasa geçti. Esad'ın Irak'ın İran destekli milislerinden askeri destek ve BAE'den mali yardım istediği bildirildi.

Habere göre ABD, Irak'ı Suriye'ye milis göndermemesi konusunda açıkça uyarırken Türk yetkililer de Rusya ve İran'ı herhangi bir askeri müdahalenin Türkiye'nin müdahalesini tetikleyeceği konusunda uyardı.

Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış - 5

"RUS DESTEĞİ YOLDA" MESAJI

Muhalif güçler güneye doğru ilerlerken, Mezze askeri havaalanındaki sivil bir uçağın ülke dışına sandık taşımak için kullanıldığı bildirildi.

Şam düşmeden bir gün önce, 7 Aralık'ta, Esad'ın medya ofisi başkanlık sarayında yapması için bir konuşma hazırladı.

Habere göre aynı gün Esad, aralarında en üst düzey diplomatının da bulunduğu yetkililere durumun kontrol altında olduğu ve “Rus desteğinin yolda olduğu” güvencesini verdi.

Esad, danışmanlarına konuşmayı 8 Aralık Pazar günü yapacağını söyledi.

Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış - 6

YANINA ALDIĞI İKİ İSİM

Ancak rapora göre 7 Aralık akşamı Esad Rus yetkililerden bir telefon aldı.

Moskova, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Rusya'nın Suriye'de kalan çıkarlarını korumak için Esad'ın Şam'dan ayrılmasını tavsiye etti.

Esad, 8 Aralık sabahı yanına sadece iki kişiyi alarak kaçtı: Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed.

Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim üssüne kaçtılar ve oradan da Moskova'ya uçtular. Esad'ın eşi ve çocukları zaten yurt dışındaydı.

Esad'ın son günleri: Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış - 7

"SAVAŞMAK İÇİN KALMAK İSTEDİ AMA RUSYA İZİN VERMEDİ"

Esad pazartesi günü sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı ve “savaşmak” için Suriye'de kalmak istediğini ancak Rusya tarafından tahliye edildiğini iddia etti.

Al Majalla'ya göre Esad'ın kaçtıktan sonra bir hafta boyunca sessiz kalmasının nedeni, geride bıraktığı yardımcılarının Suriye'nin kıyı bölgelerine, komşu ülkelere ya da Moskova'ya ulaşarak sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini almalarını beklemesiydi.

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