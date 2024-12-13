Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı"

KARDEŞİNE BİLE HABER VERMEDİ

Askeri analistlere göre Esad son bir direniş bile göstermedi. Kendi birliklerini bile harekete geçirmedi ve destekçilerini kendi kaderleriyle baş başa bıraktı.

Üç yardımcısına göre Esad, ordunun seçkin 4. Zırhlı Tümeni komutanı olan küçük kardeşi Mahir'e bile kaçış planından bahsetmedi.