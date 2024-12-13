Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı"

Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Muhalif grupların Şam'a girmesinin ardından Esad, ülkeden kaçarak Moskova'ya sığındı. Reuters'ın haberine göre devrik lider, Suriye'den kaçma planlarını neredeyse hiç kimseye duyurmadı. Moskova'ya kaçmadan birkaç saat önce birliklerine Rusya'nın askeri desteğinin yolda olduğuna dair güvence verdi. Askeri analistlere göre Esad son bir direniş bile göstermedi ve destekçilerini kendi kaderleriyle baş başa bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan evinin görüntüleri, Esad'ın aceleyle evden ayrıldığını, ocakta pişmiş yemekle birlikte bazı kişisel eşyalarını geride bıraktığını gösteriyor.

Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı" - 1

KAÇIŞ PLANINI SON ANA KADAR SAKLADI

Eski Devlet Başkanı Beşar Esad, iktidarı çökerken Suriye'den kaçma planlarını neredeyse hiç kimseye duyurmadı.

Kaçmayı planladığını itiraf etmek yerine, yardımcılarını, yetkililerini ve hatta akrabalarını kandırmayı tercih etti.

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Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı" - 2

"RUSYA'NIN DESTEĞİ YOLDA"

Esad, Moskova'ya kaçmadan birkaç saat önce, yaklaşık 30 ordu ve güvenlik şefinin katıldığı bir toplantıda, Rusya'nın askeri desteğinin yolda olduğuna dair güvence verdi ve kara kuvvetlerine direnmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı" - 3

EVE GİDECEĞİM DEDİ, HAVALİMANINA GİTTİ

Yakın çevresinden bir yardımcısının verdiği bilgiye göre, Esad cumartesi günü mesaisini bitirdiğinde başkanlık ofisindeki müdürüne eve gideceğini söyledi ancak eve gitmek yerine havaalanına doğru yola çıktı.

Danışmanı Buthaina Shaaban'ı da arayıp evine gelip kendisine bir konuşma yazmasını istediğini söyledi.

Danışman geldiğinde kimsenin olmadığını gördü.

Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı" - 4

KARDEŞİNE BİLE HABER VERMEDİ

Askeri analistlere göre Esad son bir direniş bile göstermedi. Kendi birliklerini bile harekete geçirmedi ve destekçilerini kendi kaderleriyle baş başa bıraktı.

Üç yardımcısına göre Esad, ordunun seçkin 4. Zırhlı Tümeni komutanı olan küçük kardeşi Mahir'e bile kaçış planından bahsetmedi.

Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı" - 5

MOSKOVA'^YA KAÇTI

Esad, 8 Aralık pazar günü uçakla Şam'dan kaçtı. Bu dramatik çıkış, 24 yıllık iktidarını ve ailesinin yarım yüzyıllık kesintisiz iktidarını sona erdirdi ve 13 yıllık iç savaşı aniden durdurdu.

Devrik lider, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne, oradan da Moskova'ya uçtu.

Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı" - 6

EVİNİ ARKASINDA BIRAKTI

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Esad'ın ailesi; eşi Esma ve üç çocuğu, Rusya'nın başkenti Moskova'da onu bekliyordu.

Sosyal medyada paylaşılan evinin görüntüleri, Esad'ın aceleyle evden ayrıldığını, ocakta pişmiş yemek bıraktığını ve aile fotoğraf albümleri gibi bazı kişisel eşyaları geride bıraktığını gösteriyor.

Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı" - 7

SADIK MÜTTEFİKLERDEN SES YOK

Seçeneklerini tüketen Esad, sonunda düşüşünün kaçınılmaz olduğunu kabullendi ve ülkeyi terk etmeye karar verdi; böylece ailesinin 1971'den beri devam eden yönetimi sona erdi.

2015'teki müdahalesiyle iç savaşın gidişatını Esad lehine çeviren Rusya'dan veya diğer sadık müttefiki İran'dan askeri kurtarma gelmedi.

Reuters'ın görüştüğü kişilere göre, Suriye lideri, iktidara tutunmak ve güvenliğini sağlamak için çaresizce yardım ararken, bu durum kendisine açıkça bildirilmişti.

Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı" - 8

KREMLİN YARDIM ÇAĞRISINI GÖRMEZDEN GELDİ

Üç bölgesel diplomat, Esad'ın, Suriyeli muhalif güçlerin kuzeydeki Halep'e saldırıp ülkeyi yıldırım hızıyla ele geçirmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da Moskova'yı ziyaret ettiğini, ancak Kremlin'in müdahale etmek istememesi nedeniyle askeri müdahale çağrılarının duymazdan gelindiğini söyledi.

Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı" - 9
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