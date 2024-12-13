Esad'ın Suriye'deki son saatleri: "Çaresizlik ve kaçış planı"
Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Muhalif grupların Şam'a girmesinin ardından Esad, ülkeden kaçarak Moskova'ya sığındı. Reuters'ın haberine göre devrik lider, Suriye'den kaçma planlarını neredeyse hiç kimseye duyurmadı. Moskova'ya kaçmadan birkaç saat önce birliklerine Rusya'nın askeri desteğinin yolda olduğuna dair güvence verdi. Askeri analistlere göre Esad son bir direniş bile göstermedi ve destekçilerini kendi kaderleriyle baş başa bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan evinin görüntüleri, Esad'ın aceleyle evden ayrıldığını, ocakta pişmiş yemekle birlikte bazı kişisel eşyalarını geride bıraktığını gösteriyor.
KAÇIŞ PLANINI SON ANA KADAR SAKLADI
Eski Devlet Başkanı Beşar Esad, iktidarı çökerken Suriye'den kaçma planlarını neredeyse hiç kimseye duyurmadı.
Kaçmayı planladığını itiraf etmek yerine, yardımcılarını, yetkililerini ve hatta akrabalarını kandırmayı tercih etti.