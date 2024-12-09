Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor!
Suriye'de rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında tespit edilen ancak hala ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi. Şam’ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nde bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştı. Şam'daki muhalif yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan tutukluların serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Güvenlik kameralarından görülebilen 100 binden fazla tutuklunun yeraltındaki kilitli hücrelerde mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
GİZLİ YERALTI HÜCRELERİ
Suriye'de rejimin düşmesiyle işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi.