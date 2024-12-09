Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor!

EKİPLER MAHKUMLARI ARIYOR

Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, raporların araştırıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X'te yazan grup, cezaevine beş "uzman acil durum ekibi" konuşlandırıldığını ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardım ettiğini duyurdu.