Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor!

Suriye'de rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında tespit edilen ancak hala ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi. Şam’ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nde bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştı. Şam'daki muhalif yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan tutukluların serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Güvenlik kameralarından görülebilen 100 binden fazla tutuklunun yeraltındaki kilitli hücrelerde mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 1

GİZLİ YERALTI HÜCRELERİ

Suriye'de rejimin düşmesiyle işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 2

EKİPLER MAHKUMLARI ARIYOR

Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, raporların araştırıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X'te yazan grup, cezaevine beş "uzman acil durum ekibi" konuşlandırıldığını ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardım ettiğini duyurdu.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 3

BOĞULMA TEHLİKESİ

Şam'daki yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan tutukluların serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 4

REJİM ASKERLERİNE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yetkililer, sosyal medya üzerinden, Esad rejimindeki eski askerlere ve cezaevi çalışanlarına, muhalif güçlere elektronik yer altı kapılarının kodlarını vermeleri çağrısında bulundu.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 5

100 BİN MAHKUM KAYIP

Muhalif yetkililer, "güvenlik kameralarından görülebilen 100 binden fazla tutukluyu serbest bırakmak için" kapıları açamamış olduklarını söylüyorlar.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 6

Hapishanenin alt kısımlarına ulaşma çabalarını gösteren videolar, internette ve El Cezire de dahil olmak üzere haber kanallarında dolaşıyor.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 7

SURİYELİLER YAKINLARINI ARIYOR

Videolarda, Esad rejimi döneminde binlerce mahkumun işkence görüp infaz edildiği söylenen Sednaya'dan serbest bırakılanlar arasında yakınlarının olup olmadığını görmek için koşan Suriyeliler görülüyor.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 8

TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMIŞTI

Cumartesi günü Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ), şehrin kontrolünü ele geçirdiği sırada Humus Askeri Hapishanesi'nden 3 bin 500'den fazla tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu.

Pazar günü erken saatlerde başkente giren HTŞ, Esad döneminin en karanlık suistimallerinin sembolü haline gelen "Sednaya Hapishanesi'nde tiranlık döneminin sona erdiğini" açıkladı.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 9

İnsan hakları gruplarının 2022 raporunda, Sednaya'nın iç savaşın başlamasının ardından "fiilen bir ölüm kampına" dönüştüğü belirtiliyor.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 10

Şam’ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nde bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor.

Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 11
Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 12
Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 13
Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 14
Esad'ın yeraltı hapishanesi: Görüntüleri var ama yerleri bulunamıyor! - 15
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