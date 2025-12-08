Esad'sız Suriye'nin 1. yıldönümü coşkuyla kutlandı
08.12.2025 17:52
Son Güncelleme: 08.12.2025 17:52
NTV - Haber Merkezi
Suriye Devrimi'nin 1. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sabah namazını Emevi Camii'nde kıldı. Kardeşlik mesajı vardı. Halk, Emevi Meydanı'nda devrimin 1. yılını kutlarken, Mezze Caddesi'nde de askeri geçit törenine yoğun ilgi vardı.
Suriye, Esad rejiminin devrilmesinin birinci yılını coşkuyla kutladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 60 yıllık Baas rejimine karşı mücadeleden sonra Başkent Şam'a askeri kıyafetle girmişti. Devrimin 1. yılında üzerinde yine aynı askeri üniforma vardı.
Suriye Cumhurbaşkanı, sabah namazını Emevi Camii'nde kıldı. Şara'ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililer de eşlik etti.
Camide coşkuyla karşılanan Suriye Cumhurbaşkanı, yaptığı konuşmada kardeşlik mesajı verdi.
"Tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları anıyoruz." dedi.
Suriyeliler için kutlamaların adresi Emevi Meydanı oldu. Askeri helikopterler, coşkulu Suriye halkına gösteri yaptı.
Suriye ordusunun askeri geçit töreni de Mezze Caddesi'nde düzenlendi.
Tanklar, zırhlı araçlar ve çeşitli askeri ekipmanların yer aldığı geçit törenine halk yoğun ilgi gösterdi.
Şara ve Suriyeli bakanlar da töreni halkla birlikte izledi.
Etkinlik kapsamında helikopterlerden gösteri amaçlı inişler de gerçekleştirildi.
SURİYE'DE BİR YIL: NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM EDİYOR?
Suriye'de 13 yıllık iç savaşı sona erdiren silahlı ayaklanma, hem Suriye'de hem Ortadoğu'da yeni bir sayfa açtı.
Ülkenin kuzeyinden başlayarak hızlıca ilerleyen 11 günlük sürpriz ayaklanma sonucu 24 yıllık Baas rejimi yıkıldı. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta Rusya'ya kaçmasıyla rejim çöktü ve Şam'da yeni yönetimin kapısı aralandı.
Bu ayaklanmanın sonucunda Şara, Suriye'de Ocak 2025'te resmen cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.
ABD İLE ARAYI DÜZELTTİ, BATI YAPTIRIMLARI KALKTI
Şara, ülkenin lideri olduktan sonra Suriye'nin diğer ülkelerle ilişkileri başta olmak üzere çok sayıda değişimin sinyalini verdi.
Washington ile Şam'ın arası düzeldi. Şara 10 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştü. Bu, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanıyla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.
ABD, 8 Kasım'da terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları düzenleyen "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist" listesinde "Muhammed el-Cevlani" adıyla yer alan Şara'yı listeden çıkardı.
Genç Suriye lideri, Arap ülkelerinden de destek aldı. Ancak bu süreçte Esad'ın destekçileri İran ve Rusya'dan uzaklaşmaya başladı. En kritik konulardan biri olan Suriye'ye yönelik Batı yaptırımları da çoğunlukla kaldırıldı.
DÖRT YIL SONRA SEÇİM VAR
Şara, Esad'ın "zalim polis devletini" adil bir yönetimle değiştireceğinin sözünü verdi ancak Şam'da yeni yönetim kurulurken çıkan şiddetli çatışmalarda yüzlerce kişi öldü ve çok sayıda Suriyeli de yerinden edildi. Gruplar arasındaki çatışmalar geçtiğimiz bir yıl içinde zaman zaman devam etti.
Şara, son bir yılda kesinlikle kabul etmeyecekleri sorunların yaşandığını kabul etti ve faillerin yargı önünde hesap verdiğini söyledi. Şara, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkenin dört yıl sonra seçimlere gideceğini duyurdu.