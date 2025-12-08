Esad'sız Suriye'nin 1. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Şara, Esad'ın "zalim polis devletini" adil bir yönetimle değiştireceğinin sözünü verdi ancak Şam'da yeni yönetim kurulurken çıkan şiddetli çatışmalarda yüzlerce kişi öldü ve çok sayıda Suriyeli de yerinden edildi. Gruplar arasındaki çatışmalar geçtiğimiz bir yıl içinde zaman zaman devam etti.

Şara, son bir yılda kesinlikle kabul etmeyecekleri sorunların yaşandığını kabul etti ve faillerin yargı önünde hesap verdiğini söyledi. Şara, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkenin dört yıl sonra seçimlere gideceğini duyurdu.