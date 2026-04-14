Escobar'ın su aygırlarına itlaf. "Başka çaremiz yok" diye duyurdular

Latin Amerika'ya yabancı bir tür olan "su aygırları" bölgedeki doğal yaşamı tehdit ediyor. Daha önce hayvanların kısırlaştırılması denenmiş ancak başarılı olunamamıştı.

Su aygırlarının Hindistan gibi ülkelere taşınması planından da 3.5 milyon dolarlık maliyet sebebiyle vazgeçildi.

İtlaf kararını açıklayan Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, "Başka çaremiz yok. Bunu yapmaya mecburuz. Harekete geçmezsek su aygırlarının sayısını kontrol etmemiz imkansız hale gelecek. 2030'a kadar sayıları 500'e ulaşabilir" dedi.

İlk etapta Temmuz ayından itibaren yaklaşık 80 su aygırının öldürüleceği açıklandı. Müdahale edilmezse 2035'e kadar Escobar'ın su aygırlarının sayısının bine ulaşacağından endişe ediliyor.

Hayvan hakları savunucuları ise karara tepki gösterdi.