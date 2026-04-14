Escobar'ın su aygırlarına itlaf. "Başka çaremiz yok" diye duyurdular
14.04.2026 20:26
NTV - Haber Merkezi
Kolombiya'da uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın ülkeye getirdiği su aygırlarının sayısı 200'ü aştı. Bölgedeki doğal yaşamı tehdit eden su aygırları için itlaf kararı alındı.
Kolombiya'nın gündeminde bugünlerde yıllar sonra yeniden uyuşturucu baronu Pablo Escobar var. Nedeniyse ülkeye getirdiği su aygırları…
İlk başta dört adettiler ancak Escobar'ın ölümünün ardından bu su aygırlarının sayısı hızla arttı. Hayvanları başka ülkelere gönderme planı yüksek maliyet sebebiyle rafa kaldırılınca, Kolombiya hükümeti su aygırları için itlaf kararı aldı.
SAYILARI 200'Ü AŞTI
Latin Amerika'ya yabancı bir tür olan "su aygırları" bölgedeki doğal yaşamı tehdit ediyor. Daha önce hayvanların kısırlaştırılması denenmiş ancak başarılı olunamamıştı.
Su aygırlarının Hindistan gibi ülkelere taşınması planından da 3.5 milyon dolarlık maliyet sebebiyle vazgeçildi.
İtlaf kararını açıklayan Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, "Başka çaremiz yok. Bunu yapmaya mecburuz. Harekete geçmezsek su aygırlarının sayısını kontrol etmemiz imkansız hale gelecek. 2030'a kadar sayıları 500'e ulaşabilir" dedi.
İlk etapta Temmuz ayından itibaren yaklaşık 80 su aygırının öldürüleceği açıklandı. Müdahale edilmezse 2035'e kadar Escobar'ın su aygırlarının sayısının bine ulaşacağından endişe ediliyor.
Hayvan hakları savunucuları ise karara tepki gösterdi.
KENDİSİNE HAYVANAT BAHÇESİ KURMUŞTU
Pablo Escobar, Hacienda Napoles Çiftliği'nde kendisine özel bir hayvanat bahçesi kurmuştu.
Escobar'ın 1993 yılındaki ölümünün ardından hayvanat bahçesindeki egzotik hayvanların birçoğu başka bölgelere taşınmış ancak su aygırları doğaya bırakılmıştı.
Biri erkek 4 su aygırı hariç tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti.